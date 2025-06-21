Франція запускає другий фонд на €200 млн для підтримки відбудови України

Франція відкриває другий фонд на 200 мільйонів євро для підтримки проєктів з відбудови та інтеграції з європейським ринком, який доповнює першу угоду з Україною на таку ж суму.

Про це повідомив перший заступник міністра економіки Олексій Соболєв у Facebook.

Франція створює новий фонд для підтримки відбудови України

За його словами, багато французьких компаній зацікавилися програмою підтримки проєктів. У першому фонді заявок було втричі більше, ніж планувалося, тому французькі партнери вирішили збільшити фінансування.

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– Новий фонд працюватиме за дещо іншим принципом: частина коштів – з французького бюджету, частина – у співфінансуванні, наприклад, коштами українських державних чи приватних компаній, міжнародних партнерів, іноземних фондів та урядів. Проєкти також реалізовуватимуться у партнерстві з французьким і українським бізнесом, – зазначив Соболєв.

Він повідомив, що Мінекономіки поглиблюватиме співпрацю з AFD, яке вже рік працює в Україні з офіційним представництвом і впроваджує низку ефективних програм підтримки соціального житла, муніципалітетів та бізнесу.

Крім того, на зустрічі сторони обговорювали співпрацю у сфері корпоративного управління та приватизації, постачання обладнання для промислових підприємств, а також подальшу підготовку до Конференції з відновлення України (URC2025), яка відбудеться у Римі 10-11 липня цього року.

Фото: Олексій Соболєв

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