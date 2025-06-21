Під Покровськом відбито спроби окупантів просунутися на бронетехніці – Хортиця
На сході російські окупанти намагаються розвивати наступ, однак Сили оборони України утримують позиції та завдають ворогу максимального ураження. Найгарячішим залишається Покровський напрямок.
Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСУВ) Хортиця, в зоні відповідальності якого шість напрямків на східному фронті.
Ситуація на Покровському напрямку
– Противник намагався реалізувати чисельну перевагу та прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Русин Яр, Полтавка, Коптєве, Разіне, Єлизаветівка, Малинівка. Із застосуванням трьох ББМ намагався просуватися в напрямку Новооленівки та Новоторецького. В результаті вогневого ураження ворожа бронетехніка була пошкоджена та знищена, – йдеться у повідомленні.
Крім того, загарбники атакували українські позиції поблизу Удачного, Горіхового та Олексіївки.
Тут ворог продовжує накопичувати сили, а ЗСУ вживають заходів для недопущення погіршення свого тактичного положення.
За даними Генштабу ЗСУ, за останню добу на Покровському напрямку відбито 53 штурми у районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Новомиколаївка, Муравка, Горіхове, Олексіївка, Удачне, Надіївка, Срібне, Володимирівка, Новопавлівка та Новопідгородне.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 214-ту добу.
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