РФ накопичила майже 2 тис. ракет, найбільше – балістичних Іскандерів – ГУР
Росія вже накопичила понад 1 950 стратегічних ракет різного типу та здатна щомісяця виробляти до 195 одиниць. Найбільше в її арсеналі – балістичних Іскандерів.
Такі дані станом на 15 червні надали у Головному управлінні розвідки Міноборони України на запит РБК-Україна.
Скільки ракет накопичила Росія
Запаси ракет охоплюють крилаті, балістичні та гіперзвукові:
- до 500 балістичних 9М723 Іскандер-М;
- до 300 крилатих 9М728/9М729 Іскандер-К;
- до 260 крилатих ракет Х-101, які запускають бомбардувальники Ту-95 та Ту-160;
- до 280 крилатих ракет Х-22/Х-32 (бомбардувальники Ту-22М3);
- понад 400 крилатих ракет 3М-14 Калібр;
- до 150 гіперзвукових аеробалістичних ракет Х-47М2 Кинжал (винищувачі МіГ-31К);
- до 60 балістичних ракет KN-23 північнокорейського виробництва.
Окрім того, щомісяця російський ВПК виробляє до 195 ракет, серед них:
- до 60 балісничних Іскандер-М;
- до 20 крилатих Іскандер-К;
- до 60 крилатих Х-101;
- до 10 модернізованих ракет Х-32;
- до 30 Калібрів;
- до 15 Кинжалів.
Скільки дронів у Росії
Станом на 15 червня у Росії було понад 6 тис. ударних дронів типу Shahed-136, Гарпія-А1, а також понад 6 тис. імітаторів (Гербера).
За оцінками ГУР, російська оборонна промисловість здатна виробляти до 170 таких дронів на добу (як ударних, так і імітаторів).
А до кінця року країна-агресор планує наростити виробництво цих БпЛА до 190 одиниць на день.
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