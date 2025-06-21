РФ накопичила майже 2 тис. ракет, найбільше – балістичних Іскандерів – ГУР

Росія вже накопичила понад 1 950 стратегічних ракет різного типу та здатна щомісяця виробляти до 195 одиниць. Найбільше в її арсеналі – балістичних Іскандерів.

Такі дані станом на 15 червні надали у Головному управлінні розвідки Міноборони України на запит РБК-Україна.

Скільки ракет накопичила Росія

Запаси ракет охоплюють крилаті, балістичні та гіперзвукові:

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до 500 балістичних 9М723 Іскандер-М

до 300 крилатих 9М728/9М729 Іскандер-К

до 260 крилатих ракет Х-101

до 280 крилатих ракет Х-22 Х-32

понад 400 крилатих ракет 3М-14 Калібр

до 150 гіперзвукових аеробалістичних ракет Х-47М2 Кинжал

до 60 балістичних ракет KN-23

Окрім того, щомісяця російський ВПК виробляє до 195 ракет, серед них:

до 60 балісничних Іскандер-М;

до 20 крилатих Іскандер-К;

до 60 крилатих Х-101;

до 10 модернізованих ракет Х-32;

до 30 Калібрів;

до 15 Кинжалів.

Скільки дронів у Росії

Станом на 15 червня у Росії було понад 6 тис. ударних дронів типу Shahed-136, Гарпія-А1, а також понад 6 тис. імітаторів (Гербера).

За оцінками ГУР, російська оборонна промисловість здатна виробляти до 170 таких дронів на добу (як ударних, так і імітаторів).

А до кінця року країна-агресор планує наростити виробництво цих БпЛА до 190 одиниць на день.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 214-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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