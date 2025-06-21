Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Софія Ротару відреагувала на нічну атаку на Київ сьогодні: що опублікувала співачка
Хто покинув МастерШеф 15 у 16-му випуску – неочікуване рішення суддів
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Мобілізація заброньованих: чи законно та як оскаржувати такі дії ТЦК в Україні
Рада ухвалила новий закон, що спрощує оцінку придатності до служби в армії
Валентина Летяк, редакторка стрічки
3 хв.

РФ накопичила майже 2 тис. ракет, найбільше – балістичних Іскандерів – ГУР

іскандер м характеристики
Фото: Depositphotos

Росія вже накопичила понад 1 950 стратегічних ракет різного типу та здатна щомісяця виробляти до 195 одиниць. Найбільше в її арсеналі – балістичних Іскандерів.

Такі дані станом на 15 червні надали у Головному управлінні розвідки Міноборони України на запит РБК-Україна.

Скільки ракет накопичила Росія

Запаси ракет охоплюють крилаті, балістичні та гіперзвукові:

Зараз дивляться
  • до 500 балістичних 9М723 Іскандер-М;
  • до 300 крилатих 9М728/9М729 Іскандер-К;
  • до 260 крилатих ракет Х-101, які запускають бомбардувальники Ту-95 та Ту-160;
  • до 280 крилатих ракет Х-22/Х-32 (бомбардувальники Ту-22М3);
  • понад 400 крилатих ракет 3М-14 Калібр;
  • до 150 гіперзвукових аеробалістичних ракет Х-47М2 Кинжал (винищувачі МіГ-31К);
  • до 60 балістичних ракет KN-23 північнокорейського виробництва.

Окрім того, щомісяця російський ВПК виробляє до 195 ракет, серед них:

  • до 60 балісничних Іскандер-М;
  • до 20 крилатих Іскандер-К;
  • до 60 крилатих Х-101;
  • до 10 модернізованих ракет Х-32;
  • до 30 Калібрів;
  • до 15 Кинжалів.

Скільки дронів у Росії

Станом на 15 червня у Росії було понад 6 тис. ударних дронів типу Shahed-136, Гарпія-А1, а також понад 6 тис. імітаторів (Гербера).

За оцінками ГУР, російська оборонна промисловість здатна виробляти до 170 таких дронів на добу (як ударних, так і імітаторів).

А до кінця року країна-агресор планує наростити виробництво цих БпЛА до 190 одиниць на день.

Читайте також
РФ атакувала Україну 272 дронами та 8 ракетами: скільки цілей знешкоджено
ракетний удар. робота ппо

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 214-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: РБК-Україна

Пов'язані теми:

балістична ракетаБезпілотникиВійна в УкраїніГУРДрониРакетаРакетні удари РосіїРосійська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь