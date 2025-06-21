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Валентина Летяк, редакторка стрічки
4 хв.

РФ передала Україні тіла 20 своїх військових, окремі були з паспортами – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

В межах репатріаційних заходів РФ передала Україні тіла 20 своїх загиблих військових, деякі з них були навіть із паспортами.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 21 червня.

Серед переданих Україні загиблих – тіла 20 росіян

– Вже зафіксовано під час репатріацій, що тіла 20 людей, переданих нам як наші загиблі військові, це “руські”. Наприклад, є найманець ізраїльський, який воював на їхньому боці. Громадянин Ізраїлю… Хоча нам вони сказали, що це тільки українці і тільки військові. Але це брехня, вже зафіксована, – наголосив він.

Зараз дивляться

За його словами, деякі тіла загиблих росіян, переданих Україні, були з паспортами.

– Іноді ці тіла навіть із російськими паспортами. Це означає, що вони навіть самі не можуть перевірити, кого відправляють, оскільки це велика кількість людей…Ми, безумовно, хочемо повернути всіх наших воїнів і тіла наших героїв, але ми точно не хочемо повертати “руських”, просто для кількості, – додав глава держави.

Зеленський сказав, що на зауваження про те, що РФ віддає своїх громадян, вони лише кажуть, що не може такого бути.

– Ми фіксуємо такі факти, вони неодноразові. Важливо показати, що це не один факт, що це не випадковість. Повернутими тілами займається МВС спільно з МОЗ та Генштабом. Є певна процедура. Що з переданими тілами росіян? Треба віддавати їм назад, – вважає президент.

На його думку, росіяни це роблять навмисно, щоб показати, скільки у них начебто українських тіл.

Раніше глава МВС Ігор Клименко повідомив, що вони ідентифікували окремих російських військових, тіла яких РФ повернула в межах репатріації загиблих разом із тілами українських захисників.

За його словами, це черговий доказ того, як Росія зневажливо ставиться до своїх людей.

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