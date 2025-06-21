Руслан Кравченко офіційно став генпрокурором – Зеленський підписав указ
Руслана Кравченка призначено генеральним прокурором України.
Кравченко новий генпрокурор
21 червня 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав Указ №416/2025, згідно з яким Руслана Кравченка призначено на посаду генерального прокурора України.
– Призначити Кравченко Руслана Андрійовича генеральним прокурором, — йдеться в тексті указу.
Нагадаємо, 16 червня президент Зеленський запропонував кандидатуру Кравченка на пост генпрокурора.
Хто такий Руслан Кравченко: що відомо про нового генпрокурора
На момент призначення на посаду генерального прокурора Руслан Кравченко очолював Державну податкову службу України. До цього він майже рік керував Київською обласною державною адміністрацією.
Кравченко народився в Сєвєродонецьку Луганської області. У 2007 році закінчив Київський військовий ліцей імені Івана Богуна, а у 2012-му — Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого, здобувши спеціальність правознавство. За підсумками навчання здобув звання лейтенанта юстиції.
Кар’єру розпочав у прокуратурі:
- у 2012–2014 роках працював слідчим і старшим слідчим у прокуратурі Севастополя, а також старшим прокурором у Рівненській та Львівській обласних прокуратурах;
- у 2014–2015 роках виконував обов’язки в зоні АТО — прокурор 33-ї військової прокуратури Південного регіону України (Дебальцеве, Артемівськ);
- у 2015–2019 роках служив у Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України, а в 2019–2020 роках — заступником військового прокурора Центрального регіону;
- з 2020 по 2021 рік очолював управління процесуального керівництва у справах щодо злочинів у сфері оборонно-промислового комплексу в Спеціалізованій прокуратурі Офісу генпрокурора;
- у 2021 році був призначений керівником Бучанської окружної прокуратури в Київській області.
Руслан Кравченко має значний досвід роботи в системі органів прокуратури та державного управління, а також у військовій юстиції.