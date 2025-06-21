Руслан Кравченко офіційно став генпрокурором – Зеленський підписав указ

Руслана Кравченка призначено генеральним прокурором України.

Кравченко новий генпрокурор

21 червня 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав Указ №416/2025, згідно з яким Руслана Кравченка призначено на посаду генерального прокурора України.

– Призначити Кравченко Руслана Андрійовича генеральним прокурором, — йдеться в тексті указу.

Нагадаємо, 16 червня президент Зеленський запропонував кандидатуру Кравченка на пост генпрокурора.

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Хто такий Руслан Кравченко: що відомо про нового генпрокурора

На момент призначення на посаду генерального прокурора Руслан Кравченко очолював Державну податкову службу України. До цього він майже рік керував Київською обласною державною адміністрацією.

Кравченко народився в Сєвєродонецьку Луганської області. У 2007 році закінчив Київський військовий ліцей імені Івана Богуна, а у 2012-му — Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого, здобувши спеціальність правознавство. За підсумками навчання здобув звання лейтенанта юстиції.

Кар’єру розпочав у прокуратурі:

у 2012–2014 роках працював слідчим і старшим слідчим у прокуратурі Севастополя, а також старшим прокурором у Рівненській та Львівській обласних прокуратурах;

у 2014–2015 роках виконував обов’язки в зоні АТО — прокурор 33-ї військової прокуратури Південного регіону України (Дебальцеве, Артемівськ);

у 2015–2019 роках служив у Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України, а в 2019–2020 роках — заступником військового прокурора Центрального регіону;

з 2020 по 2021 рік очолював управління процесуального керівництва у справах щодо злочинів у сфері оборонно-промислового комплексу в Спеціалізованій прокуратурі Офісу генпрокурора;

у 2021 році був призначений керівником Бучанської окружної прокуратури в Київській області.

Руслан Кравченко має значний досвід роботи в системі органів прокуратури та державного управління, а також у військовій юстиції.

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