Вступ на магістратуру у 2025 році: умови та дати подання заяв

У листопаді 2024 року Міністерство освіти і науки України оприлюднило проєкт Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2025 році. Відповідно до цього порядку, передбачено низку змін у правилах вступу на магістратуру.

Факти ICTV дізнавалися, коли треба складати вступні іспити на магістратуру у 2025 році та що саме змінилося.

Вступ на магістратуру 2025: що змінилося

Прийом на магістерські програми здійснюється на основі диплома бакалавра або магістра. Для спеціальностей медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань вступ можливий також на основі повної загальної середньої освіти чи ступеня фахового молодшого бакалавра.

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Абітурієнти, які вже мають ступінь бакалавра або магістра з іншої спеціальності, можуть вступати до магістратури, якщо успішно складуть вступні випробування.

Умови вступу на магістратуру у 2025 році

У 2025 році для вступу на магістратуру необхідно скласти:

Єдиний вступний іспит (ЄВІ), який передбачає тест з іноземної мови та тест загальної навчальної компетентності.

Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) для окремих спеціальностей.

Також враховуватимуться мотиваційні листи.

Мінімальний бал для кожної частини ЄВІ – 5.

Для ЄФВВ – не менше 35 тестових балів.

Право вступати за результатами співбесіди замість іспитів мають:

визнані постраждалими учасники Революції Гідності;

військовослужбовці;

особи з інвалідністю.

Передбачено можливість переведення контрактників на вакантні бюджетні місця.

Коли реєстрація на вступні іспити на магістратуру у 2025 році

Вступ на магістратуру у 2025 році можливий після подання заяви через електронний кабінет. Реєстрація заяв стартує 1 липня 2025 року. Для вступу на бюджет необхідно визначити пріоритетність заяв.

Конкурсний бал розраховуватиметься на основі результатів тесту з іноземної мови, загальної навчальної компетентності та фахового іспиту. Спеціальності матимуть різні коефіцієнти для розрахунку бала.

Реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ, а також проведення вступних випробувань – у липні-серпні 2025 року.

Завершення зарахування на бюджет – до 26 серпня 2025 року.

Заклади вищої освіти можуть оголосити додатковий прийом на контрактні місця.

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