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Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.

Втрати ворога на 21 червня: мінус ще 1 060 окупантів та майже 20 артсистем

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 21 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 060 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 214-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 010 390 вбитими і пораненими.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 21 червня 2025

  • особового складу – близько 1 010 390 (+1 060) осіб;
  • танків – 10 955 (+1);
  • бойових броньованих машин – 22 865 (+5);
  • артилерійських систем – 29 393 (+19);
  • РСЗВ – 1 421;
  • засобів ППО – 1 188;
  • літаків – 416;
  • гелікоптерів – 337;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41 422 (+123);
  • крилатих ракет – 3 369;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52 617 (+116);
  • спеціальної техніки – 3 920.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 214-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Війна в Україні

Джерело: Генштаб ЗСУ

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