Втрати ворога на 21 червня: мінус ще 1 060 окупантів та майже 20 артсистем

Втрати ворога на 21 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 060 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 214-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 010 390 вбитими і пораненими.

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Втрати РФ на 21 червня 2025

особового складу – близько 1 010 390 (+1 060) осіб;

танків – 10 955 (+1);

бойових броньованих машин – 22 865 (+5);

артилерійських систем – 29 393 (+19);

РСЗВ – 1 421;

засобів ППО – 1 188;

літаків – 416;

гелікоптерів – 337;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41 422 (+123);

крилатих ракет – 3 369;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 52 617 (+116);

спеціальної техніки – 3 920.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 214-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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