Ракетна атака РФ по полігону ЗСУ: Генштаб підтвердив загибель трьох військових

Російські війська завдали удару по тренувальному полігону механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України.

У момент атаки на полігоні проходили заняття з підготовки особового складу. Загинуло троє військових, 11 отримали поранення, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Ворог завдав удару по тренувальному полігону ЗСУ

Завдяки своєчасному реагуванню на сигнал повітряної тривоги та дотриманню заходів безпеки вдалося запобігти масштабним втратам серед особового складу.

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– Однак, на жаль, є загиблі та поранені. Усім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована допомога у медичних закладах, – йдеться у повідомленні.

Постраждалим оперативно надають необхідну медичну допомогу в лікувальних установах.

У Генштабі також висловлюються щирі співчуття рідним та близьким загиблих.

Для розслідування інциденту створено спеціальну комісію при Командуванні Сухопутних військ ЗСУ. На місці трагедії працюють правоохоронні органи.

Також вживаються додаткові заходи безпеки, аби мінімізувати ризики для життя та здоров’я військових у разі можливих повторних обстрілів з боку держави-агресора.

Нагадаємо, 4 червня окупанти завдали ракетного удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ у Полтавської області. Унаслідок атаки були поранені, без жертв.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 215-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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