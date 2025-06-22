Уночі РФ атакувала Україну 3 ракетами та 47 дронами: як відпрацювала ППО

У ніч на 22 червня (із 21:00 21 червня) російська армія атакувала Україну двома балістичними ракетами, зенітною керованою ракетою та 47 ударними безпілотниками. Протиповітряна оборона знешкодила 28 дронів.

Про це йдеться у повідомленні командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряна атака РФ на Україну 22 червня

Балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 росіяни запустили з територій Воронезької і Ростовської областей. Зенітна керована ракета С-300 летіла з тимчасово окупованої території Донецької області. 47 ударних дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів росіяни запустили з напрямків Курська та Приморсько-Ахтарська.

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– Основний напрямок удару – Чернігівщина! – наголосили у Повітряних силах.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 протиповітряна оборона знешкодила 28 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 18 дронів збито вогневими засобами ураження, 10 – локаційно втрачені/заглушені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у семи локаціях, зокрема на Чернігівщині, Сумщині та Одещині.

Вночі російський ворог атакував ударними безпілотниками Білгород-Дністровський на Одещині. На жаль, там є пошкодження цивільної інфраструктури. За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, вибухами знищена місцева станція екстреної медичної допомоги.

На щастя, люди не постраждали. Виведені з ладу сім санітарних авто, шість із них потрощені, одна карета швидкої згоріла повністю.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 215-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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