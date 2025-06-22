Зеленський заслухав доповідь ГУР: Виявляємо слабкі місця Росії та готуємо нові удари

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив ключові висновки доповіді керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова щодо ситуації в Росії та її оборонному комплексі.

ГУР фіксує докази підготовки нових військових операцій на території ЄС

За словами Зеленського, Україна чітко виявляє больові точки держави-агресора та продовжує завдавати влучних ударів для захисту країни і зниження потенціалу російської агресії.

У доповіді відзначається подальший інтелектуальний регрес керівництва РФ, а також наявність доказів підготовки нових військових операцій на території Європи.

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– Фіксуємо водночас дуже відчутні збитки, яких завдають санкції російській економічній системі, що підтверджує правильність нашого курсу на примус Росії до закінчення війни через посилення санкційного та іншого тиску, – написав Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Окрім цього, суттєві збитки, завдані санкціями російській економіці, підтверджують ефективність курсу України на посилення санкційного та іншого тиску, покликаного прискорити завершення війни.

Президент запевнив, що українська розвідка активно інформуватиме міжнародних партнерів про отримані дані, а також готуватиме спільні рішення для посилення захисту, зокрема у тісній співпраці з Великою Британією та Європейським Союзом.

– Дякую всім у світі, хто допомагає нам захищати життя, – наголосив Зеленський.

Ця доповідь свідчить про те, що Україна не лише тримає оборону, а й активно працює над ослабленням агресора на стратегічному рівні, залучаючи міжнародних союзників до посилення тиску на Росію.

Нагадаємо, 22 червня президент Володимир Зеленський підписав указ щодо застосування нових санкцій України проти тих, хто співпрацює з окупантом на нашій землі.

До санкційного списку потрапили фізичні та юридичні особи, які ведуть бізнес на тимчасово окупованій території України, зокрема у Криму, а також допомагають виправдовувати агресію, вважають нормою заробляти гроші в окупації і сплачують податки окупанту.

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