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Жодного поширення ядерної зброї у сучасному світі: Зеленський про удар США по Ірану

Володимир Зеленський
Фото: УНІАН

Жодного поширення ядерної зброї в сучасному світі не повинно бути і це треба підкреслювати.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час свого відеозвернення.

– Важливо, що є американська рішучість щодо цього – рішучість президента Трампа. Так само треба підкреслювати, що дипломатія має запрацювати. Запрацювати всюди. На Близькому Сході, у регіоні Затоки, і у нас тут, у Європі, в Україні.

Якщо Путін відкидає всі мирні пропозиції, і в тому числі американські пропозиції, то не дивно, що відкидають їх поки що і в Тегерані. Але всі вони мають відчути, що таке сила міжнародної солідарності та неприпустимості будь-якого поширення терору, – сказав президент.

Крім того, він нагадав, звідки у Росії Шахеди. Зеленський наголосив, що іранські рішення на допомогу Росії принесли нашій країні та багатьом іншим країнам масштабні руйнування, масштабні людські втрати.

Зараз дивляться

– І це дійсно має припинитись. І це дійсно не має бути посилено ядерною зброєю, – додав він.

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Зеленський про удар РФ по полігону на Херсонщині

Голова держави заявив, що очікує звіт щодо наслідків та обставин ракетного удару РФ по полігону ЗСУ на Херсонщині.

– Очікую на повний звіт щодо наслідків та всіх обставин російського ракетного удару по полігону на півдні України. Сьогодні був цей удар. Не перший такий удар, на жаль. На жаль, є втрати, є поранені. Потрібна повна відповідальність, – сказав Зеленський.

До того ж, як повідомив президент, він сьогодні мав тривалу розмову з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком про захист позицій на передовій та застосування дронів підрозділами Нацгвардії. Крім того, відбулась розмова з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

– Все має бути налаштовано системно так, щоб російські дрони – російські розвідники – знищувались, і знищувались максимально оперативно, – додав голова держави.

Зеленський про виробництва дронів-перехоплювачів

Тож, як зауважив голова держави, наступного тижня він обговорюватиме з партнерами додаткове фінансування виробництва дронів-перехоплювачів.

– Перехоплювачі, дрони для передової, також дрони на оптоволокні та всі типи дронів для ударів по російській території мають бути профінансовані так, щоб це дійсно відчувалось. Це буде – і вже є попередні домовленості з частиною наших партнерів – з частиною європейських країн, – сказав Зеленський.

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