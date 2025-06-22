ЗСУ зірвали перекидання 60 тисяч військових РФ на ключові напрямки — Сирський

У квітні 2025 року українські військові зірвали наміри Російської Федерації перекинути значне підкріплення на кілька важливих напрямків фронту.

РФ змінила плани наступу

Завдяки активним діям Сил оборони поблизу кордону, угруповання армії РФ чисельністю близько 60 тисяч осіб не змогло вирушити на Покровський, Лиманський, Торецький, Запорізький та Херсонський напрямки.

Про це під час спілкування з журналістами повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський.

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За його словами, серед російських підрозділів, які мали бути передислоковані, були дві десантно-штурмові дивізії, кілька бригад морської піхоти та інші частини.

Однак ці плани змінилися після втручання українських військ у Глушковському районі Курської області — частини противника були змушені залишитись на північному напрямку.

Зокрема, одна з бригад, яка вже почала рух до Покровська, повернулася назад до Росії.

– Російське командування змінило задачі для угруповання загальною чисельністю близько 50 тисяч осіб. Дві десантні дивізії, ще чотири основні бригади ЗС Росії, 177-й полк морської піхоти Каспійської флотилії та деякі інші підрозділи досі зосереджені на Північнослобожанському напрямку, — зазначив Сирський.

Він підкреслив, що українські сили зупинили просування РФ по лінії Кіндратівка – Андріївка – Яблунівка – Юнаківка, частково вийшовши на територію Росії.

Оборона на цих рубежах стабілізована, а Андріївка вже під контролем ЗСУ. Також на окремих ділянках, зокрема в Юнаківці, українські війська просунулися на 200–700 метрів.

Окрім того, Сирський повідомив, що оборонці України наразі утримують близько 90 км² на території Курської області, як запобіжний захід проти можливого наступу противника.

Нагадаємо, Сирський розповів про чисельність армії РФ. З його словами проти України наразі задіяно близько 695 тисяч російських військових, включно з оперативним резервом.

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