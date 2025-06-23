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РФ атакувала село на Чернігівщині: двоє загиблих, серед поранених – троє дітей

Нічна атака на село у Сновській громаді Чернігівської області 23 червня 2025: наслідки
Фото: Getty Images

Двоє людей загинули та десятеро постраждали унаслідок нічної атаки на село у Сновській громаді Чернігівської області.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у своєму Telegram-каналі.

Атака на село у Сновській громаді Чернігівської області: що відомо

За словами Чауса, атака на село у Сновській громаді Чернігівської області сталася пізно ввечері 22 червня.

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Тоді росіяни вгатили по околиці населеного пункту дроном Ланцет.

Унаслідок атаки на Сновську громаду дві людини загинуло та 10 дістали поранення, серед них троє дітей.

Всі постраждалі перебувають у лікарнях під наглядом медиків.

Двох людей у тяжкому стані ушпиталили до обласної лікарні, решта поранених отримали травми середньої тяжкості та також знаходяться у медичних закладах.

— На жаль, ця атака забрала життя двох людей. Мої співчуття родинам. Ще 10 – зазнали поранень. Троє із них – діти, — написав В’ячеслав Чаус.

Сьогодні у Сновській громаді Чернігівської області оголосили День жалоби за загиблими мирними мешканцями.

Нагадаємо, що у ніч на 23 червня армія РФ атакувала Київ дронами та балістикою.

Зафіксовано пошкодження у Шевченківському, Подільському, Голосіївському, Святошинському, Солом’янському та Дарницькому районах.

У Шевченківському районі зруйновано підʼїзд багатоповерхівки. Наразі відомо про шістьох загиблих та 19 поранених.

Вибуховою хвилею пошкоджено також спорткомплекс КПІ. У ньому повибивало вікна.

Ліквідація наслідків обстрілу триває.

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