СБУ зірвала спробу замаху на брата Єрмака

Служба безпеки України запобігла спробі замаху на Дениса Єрмака — брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк під час зустрічі з журналістами.

Замах на брата Єрмака

За словами Малюка, російські спецслужби планували ліквідацію до 15:00 15 травня — у день, коли в Стамбулі відбувалася зустріч переговорної групи, до складу якої входив Андрій Єрмак.

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— Росіяни хотіли здійснити теракт до 15:00 15 травня. Цього дня була зустріч у Стамбулі, тож ворог хотів реалізувати свій задум до її початку… Здійснити задумане росіянам ми не дали, — зазначив Малюк.

Денис Єрмак, за словами голови СБУ, служить снайпером у ГУР, входить до Іноземного легіону та бере участь у бойових діях із використанням дронів. Замах планували здійснити в Києві, коли він мав повернутися з передової.

Виконавцем, за інформацією СБУ, був мешканець Харкова з технічною освітою. Він прибув до Києва, орендував квартиру, зібрав вибухівку вагою 2,5 кг із уражаючими елементами, детонатором та дистанційним керуванням.

— Чотири ночі виконавець займався тільки вибухівкою. Вдень він відсипався, вночі – починав все майструвати… Нам вдалося встановити відео- і аудіоконтроль у квартиру, а також отримати доступ до його телефону. Ми фіксували розмови з кураторами, які детально керували процесом, — повідомив Малюк.

За даними слідства, вибухівку мали доставити до місця проживання Дениса Єрмака й активувати дистанційно після того, як виконавець подзвонить у двері.

Фото: СБУ

— Це класична схема використання втемну… Якби куратори почули, що агент підійшов до цілі, і йому відчинили двері, вибухівку активували б одразу, — підкреслив глава СБУ.

Завдяки своєчасним діям української спецслужби теракт вдалося попередити.

Нагадаємо, СБУ викрила у Києві агентурно-бойову мережу ФСБ, яка готувала повторний замах на Дмитра Гордона.

Джерело : СБУ

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