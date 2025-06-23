Що потрібно брати на ЄВІ, щоб уникнути проблем під час тестування

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) — це обов’язкове випробування для всіх, хто у 2025 році планує вступати до магістратури. Щоб уникнути зайвого стресу та не бути недопущеним до іспиту, важливо завчасно підготувати все необхідне.

Що потрібно брати на ЄВІ у 2025 році, читайте в нашому матеріалі.

Що потрібно мати при собі на ЄВІ 2025: перелік документів

Перед основною сесією ЄВІ абітурієнтам потрібно роздрукувати запрошення-перепустку зі свого персонального кабінету.

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Що потрібно брати на ЄВІ, перелік документів:

екзаменаційний листок (який видається після реєстрації),

оригінал документа, що посвідчує особу (паспорт у вигляді ID-картки або книжечки),

запрошення-перепустку, яку необхідно самостійно роздрукувати з офіційного сайту УЦОЯО.

Ці документи є обов’язковими для допуску до тестування. У разі відсутності хоча б одного з цих документів доступ до тестування буде заборонено.

Пропуск абітурієнтів до пункту тестування розпочинається за 45 хвилин до початку і завершується за 10 хвилин до старту випробування.

Ті, хто запізнився, не зможуть взяти участь у тесті.

Якщо необхідно змінити реєстраційні дані, це можна зробити лише під час періоду реєстрації шляхом перереєстрації через приймальну комісію. У цьому випадку попередній екзаменаційний листок буде анульовано.

ЄВІ 2025: що потрібно мати з собою, а які речі заборонені.

Окрім цього, необхідно взяти з собою щонайменше дві ручки. Також дозволяється мати прозору пляшку з питною водою (без етикетки), медичні засоби, якщо вони необхідні з огляду на стан здоров’я. Додатково можна взяти легкий перекус.

Варто пам’ятати, що до пункту тестування категорично заборонено приносити:

мобільні телефони,

смарт-годинники,

планшети,

навушники та інші технічні пристрої — навіть у вимкненому стані.

Також під забороною будь-які шпаргалки, друковані матеріали, калькулятори, електронні перекладачі та об’ємні сумки або пакети.

У день тестування рекомендується прибути до пункту проведення щонайменше за 45 хвилин до початку, щоб спокійно пройти всі необхідні процедури. Напередодні важливо перевірити всі документи, зібрати речі та подбати про повноцінний відпочинок.

Навіть одна забута дрібниця може стати причиною відмови в допуску до іспиту. Тому ретельна підготовка — запорука вашого спокою та впевненого проходження ЄВІ 2025.

Джерело : УЦОЯО

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