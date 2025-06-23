Справа про замах на Зеленського у квітні 2024 року вже в суді – польський міністр
Справа про запобігання підготовці замаху на президента України Володимира Зеленського мала місце у квітні 2024 року і закінчилася затриманням громадянина Польщі.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ і адміністрації, координатор спецслужб Польщі Томаш Семоняк (Tomasz Siemoniak) в соцмережі X.
Справа про замах на Зеленського
За словами польського міністра, громадянин Польщі намагався налагодити співпрацю з російськими службами. 19 травня 2025 року проти нього правоохоронні органи подали обвинувальний акт до суду.
Томаш Семоняк зазначив, що польська сторона тісно співпрацює з українськими службами в питаннях гарантування безпеки президента Зеленського.
Нагадаємо, що сьогодні глава СБУ Василь Малюк повідомив про проведення в Польщі спецоперації із запобігання замаху на Зеленського і подякував польській спецслужбі ABW за сприяння у викритті та затриманні зловмисника.
За словами очільника СБУ, російські спецслужби давно завербували поляка, військового пенсіонера. Чоловік свято вірив в радянську ідею. Тож за нагоди ворожі спецслужби вирішили залучити цього чоловіка до замаху на Зеленського.
За задумом росіян поляк мав здійснити фізичне усунення президента України в аеропорту Жешува.
Розглядалося декілька варіантів замаху на Зеленського: один – це FPV-дрон, інший – снайперський комплекс.
За даними прокуратури Польщі, завербованого чоловіка звуть Павел К.
У лютому 2025 року президент Володимир Зеленський розповів про спробу замаху на нього на початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Він розповів, що тоді лунали постріли, була висадка десанту.