Справа про замах на Зеленського у квітні 2024 року вже в суді – польський міністр

Справа про запобігання підготовці замаху на президента України Володимира Зеленського мала місце у квітні 2024 року і закінчилася затриманням громадянина Польщі.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ і адміністрації, координатор спецслужб Польщі Томаш Семоняк (Tomasz Siemoniak) в соцмережі X.

Справа про замах на Зеленського

За словами польського міністра, громадянин Польщі намагався налагодити співпрацю з російськими службами. 19 травня 2025 року проти нього правоохоронні органи подали обвинувальний акт до суду.

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Томаш Семоняк зазначив, що польська сторона тісно співпрацює з українськими службами в питаннях гарантування безпеки президента Зеленського.

Нагадаємо, що сьогодні глава СБУ Василь Малюк повідомив про проведення в Польщі спецоперації із запобігання замаху на Зеленського і подякував польській спецслужбі ABW за сприяння у викритті та затриманні зловмисника.

За словами очільника СБУ, російські спецслужби давно завербували поляка, військового пенсіонера. Чоловік свято вірив в радянську ідею. Тож за нагоди ворожі спецслужби вирішили залучити цього чоловіка до замаху на Зеленського.

За задумом росіян поляк мав здійснити фізичне усунення президента України в аеропорту Жешува.

Розглядалося декілька варіантів замаху на Зеленського: один – це FPV-дрон, інший – снайперський комплекс.

За даними прокуратури Польщі, завербованого чоловіка звуть Павел К.

У лютому 2025 року президент Володимир Зеленський розповів про спробу замаху на нього на початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Він розповів, що тоді лунали постріли, була висадка десанту.

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