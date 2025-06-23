Забезпечувала пальним окупантів на ТОТ: ЗСУ вдарили по нафтобазі у Ростовській області

У ніч проти 23 червня українські захисники завдали удару по важливому об’єкту в тилу ворога – нафтобазі Комбінат Атлас у Ростовській області Росії.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Україна вдарила на нафтобазі РФ

Операцію провели Сили спеціальних операцій у співпраці з ракетними військами та артилерією. Удар по нафтобазі Комбінат Атлас у Ростовській області був завданий, щоб знизити наступальні можливості ворога.

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– Комбінат використовується для забезпечення пально-мастильними матеріалами військових підрозділів РФ, що задіяні у збройній агресії проти України на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей, – повідомили у Генштабі ЗСУ.

Підтверджено, що військові точно влучили у ціль. Там було зафіксовано пожежі. Деталі про масштаби пошкоджень зараз уточнюють.

У Генштабі наголосили, що українська армія продовжує цілеспрямовано знищувати об’єкти, які допомагають Росії вести війну, аби послабити її можливості та змусити припинити агресію.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 216-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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