Забезпечувала пальним окупантів на ТОТ: ЗСУ вдарили по нафтобазі у Ростовській області
У ніч проти 23 червня українські захисники завдали удару по важливому об’єкту в тилу ворога – нафтобазі Комбінат Атлас у Ростовській області Росії.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Україна вдарила на нафтобазі РФ
Операцію провели Сили спеціальних операцій у співпраці з ракетними військами та артилерією. Удар по нафтобазі Комбінат Атлас у Ростовській області був завданий, щоб знизити наступальні можливості ворога.
– Комбінат використовується для забезпечення пально-мастильними матеріалами військових підрозділів РФ, що задіяні у збройній агресії проти України на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей, – повідомили у Генштабі ЗСУ.
Підтверджено, що військові точно влучили у ціль. Там було зафіксовано пожежі. Деталі про масштаби пошкоджень зараз уточнюють.
У Генштабі наголосили, що українська армія продовжує цілеспрямовано знищувати об’єкти, які допомагають Росії вести війну, аби послабити її можливості та змусити припинити агресію.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 216-ту добу.
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