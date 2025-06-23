Замах на Зеленського: президента України хотіли вбити в аеропорту Польщі

У Польщі в аеропорту Жешува запобігли замаху на президента України Володимира Зеленського.

Про це розповів журналістам голова СБУ Василь Малюк.

Замах на Зеленського

За словами Василя Малюка, для виконання замаху на Зеленського вороги завербували поляка, військового пенсіонера.

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– Військовий пенсіонер, поляк, якого вербували десятки років тому і він свято вірив в радянську ідею та виношував намір крізь роки. Тож, цю “консерву” ворог активізував, – розповів голова СБУ.

Завданням ворожого поплічника було фізичне усунення президента Зеленського в аеропорту Жешува.

Розглядалося декілька варіантів замаху на Зеленського: один з варіантів – це FPV-дрон, інший варіант – це снайперський комплекс.

– Але ми агента затримали. Професійно спрацювали польські колеги, це була наша з ними спільна робота, – додав Василь Малюк.

Очільник СБУ подякував Агентству внутрішньої безпеки Польщі за допомогу.

Попередній замах на Володимира Зеленського

За словами Василя Малюка, минулого року Служба безпеки затримала полковника, очільника Департаменту Управління державної охорони і разом із ним ще іншого полковника. Обидвоє працювали на російську ФСБ, а саме на 5-ту Службу (Служба оперативної інформації та міжнародних зв’язків).

– Вони готували замах на нашого президента – Володимира Олександровича Зеленського. За їхнім злочинним задумом, вони підшукували виконавців і мали це реалізувати під час його переходу по території Офісу президента, – зазначив Василь Малюк.

Окрім планів вбити президента Зеленського, фігуранти кримінальної справи збирали важливу інформацію та передавали її росіянам, а також готували замах на керівника ГУР Кирила Буданова та самого Василя Малюка.

У лютому 2025 року Зеленський розповів про спробу замаху на нього на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, під час якого загинули люди в Офісі президента.

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