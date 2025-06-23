Зеленський про нічну атаку: Сьогодні в Британії говоритиму про тиск на РФ

Президент Володимир Зеленський після нічної атаки на Київ та інші міста України заявив, що під час сьогоднішнього візиту до Великої Британії говоритиме з партнерами про захист, а також домовлятиметься про нові методи тиску на Росію заради припинення ударів.

Зеленський про нічну атаку 23 червня

– Після ударів по об’єктах ядерної програми в Ірані було багато галасу з Москви – російське керівництво демонстративно засуджувало “ракетно-бомбові” кроки. Сьогодні Москва мовчить після того, як російська армія завдала абсолютно цинічного удару російсько-іранськими Шахедами та ракетами по цивільній інфраструктурі Києва та інших наших міст і громад, – наголосив глава держави.

За його словами, лише у Києві цієї ночі пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків, відомо про шістьох загиблих.

– Ще одна людина вбита цим ударом у Білій Церкві в Київській області. Там Шахед влучив у лікарню. Мої співчуття всім рідним та близьким, – додав він.

Зараз дивляться

Зеленський повідомив, що загалом внаслідок атаки 23 червня пошкоджено об’єкти в чотирьох областях.

– За попередніми даними, була застосована й балістика з Північної Кореї. Значна частина дронів і ракет збита нашими захисниками неба, але не всі. І кожному в країнах поруч із Росією, Іраном, КНДР варто думати про те, чи зможуть там захистити життя, якщо ця коаліція вбивць збережеться й продовжить поширення терору, – зауважив президент.

Під час нічної атаки на Україну сьогодні РФ використала 352 дрони, 11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 5 крилатих ракет Іскандер-К.

Силами ППО знешкоджено (збито/локаційно втрачено) 339 БпЛА, 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (ще 3 – локаційно втрачено) та 5 крилатих ракет Іскандер-К.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 216-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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