Зеленський прибув до Британії: у графіку – зустрічі з Чарльзом III і Кіром Стармером

Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії. Глава держави проведе низку важливих зустрічей, метою яких є поглиблення оборонної співпраці. Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров.

Що відомо про візит Зеленського в Британію

У Сполученому Королівстві глава держави зустрінеться з королем Чарльзом III, прем’єр-міністром Кіром Стармером, спікером Палати громад Ліндсі Гойлом та спікером Палати лордів лордом Джоном Макфолом.

Також Зеленський планує поспілкуватися з українськими військовими, які проходять підготовку у Великій Британії, та представниками аналітичних центрів.

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Раніше про свій візит до Великої Британії президент повідомляв вранці 23 червня, коментуючи нічну російську атаку на Київ та інші міста України.

Зеленський заявив, що говоритиме з партнерами про захист, а також домовлятиметься про нові методи тиску на Росію заради припинення ударів.

– Сьогодні під час візиту в Британію говоритиму з партнерами про наш захист, який має стати основою значно сильнішого спільного захисту. А також будемо домовлятися про нові й сильні кроки тиску на Росію за цю війну та заради припинення ударів, – наголосив глава держави.

Зазначимо, що під час нічної атаки на Україну сьогодні РФ використала 352 дрони, 11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 5 крилатих ракет Іскандер-К.

Силами ППО знешкоджено (збито/локаційно втрачено) 339 БпЛА, 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (ще 3 – локаційно втрачено) та 5 крилатих ракет Іскандер-К.

Джерело : Суспільне

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