Мобілізація з 1 липня 2025 року: нові правила та список винятків
З 1 липня 2025 року в Україні набирають чинності оновлені положення законодавства щодо мобілізації. У нових правилах чітко визначено, хто з громадян не підлягає мобілізації та які існують підстави для звільнення від призову.
Факти ICTV розібралися, хто не підлягає мобілізації з липня, які документи потрібні для отримання відстрочки та які категорії громадян втратили право на звільнення від призову.
Кого звільнили від мобілізації: повний список
Закон Про військовий обов’язок та військову службу регламентує облік, проходження та звільнення з військової служби в мирний час.
Закон Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію – порядок мобілізації, права й обов’язки громадян та підстави для звільнення від мобілізації.
В останньому законі визначено, кого не можуть мобілізувати за жодних умов, а кого можуть призвати пізніше – після припинення чинної підстави для відстрочки.
Не підлягають мобілізації – особи, які мають законодавчі гарантії звільнення.
Тимчасово не підлягають мобілізації – громадяни, які можуть бути мобілізовані в майбутньому, якщо втрачають право на відстрочку.
Якщо громадянин вже перебуває на військовій службі, він зобов’язаний виконувати накази командування. Звільнення можливе лише за умов, передбачених законом.
Якщо ж особа лише стоїть на військовому обліку, вона зобов’язана з’являтися на виклики ТЦК та надавати документи, які підтверджують підстави для відстрочки.
До категорії осіб, які не підлягають мобілізації, належать:
- заброньовані органами влади або підприємствами фахівці;
- особи з інвалідністю або тимчасово непридатні до служби за станом здоров’я;
- батьки трьох і більше дітей до 18 років;
- одинокі батьки, які самостійно виховують дітей до 18 років;
- особи, які доглядають за дитиною з інвалідністю або тяжкою хворобою;
- опікуни дітей-сиріт чи тих, хто позбавлений батьківського піклування;
- особи, що доглядають за рідними або родичами з інвалідністю;
- один із подружжя військовослужбовця, якщо є неповнолітні діти;
- народні депутати України та АР Крим;
- працівники сектору оборони та державної безпеки.
Що потрібно для отримання відстрочки: перелік документів
Щоб отримати відстрочку, потрібно надати до територіального центру комплект документів, які підтверджують право на звільнення від мобілізації. Без підтвердження відстрочка не надається.
До таких документів належать:
- медичні висновки та довідки;
- рішення судів;
- витяги з державних реєстрів;
- інші документи, передбачені законодавством.
Хто втратив право на відстрочку у 2025 році
З оновленням законодавства певні категорії громадян більше не мають права на відстрочку. А саме:
- студенти, які вдруге здобувають той самий рівень освіти;
- чоловіки віком 25+ (у зв’язку зі зниженням призовного віку);
- багатодітні батьки, які мають заборгованість по аліментах;
- особи, які доглядають за батьками подружжя з інвалідністю;
- зведені брати загиблих військових;
- співробітники підприємств Міноборони.
Оновлене законодавство про мобілізацію в Україні набирає чинності з 1 липня 2025 року. Влада уточнила юридичні підстави для звільнення від призову й розширила перелік винятків. Частина українців втратила право на відстрочку. Для уникнення призову потрібно своєчасно подати підтверджувальні документи до ТЦК.