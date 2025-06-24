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Ірина Гамалій, редакторка сайту
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Мобілізація з 1 липня 2025 року: нові правила та список винятків

відстрочка від мобілізації з 1 липня

З 1 липня 2025 року в Україні набирають чинності оновлені положення законодавства щодо мобілізації. У нових правилах чітко визначено, хто з громадян не підлягає мобілізації та які існують підстави для звільнення від призову.

Факти ICTV розібралися, хто не підлягає мобілізації з липня, які документи потрібні для отримання відстрочки та які категорії громадян втратили право на звільнення від призову.

Кого звільнили від мобілізації: повний список

Закон Про військовий обов’язок та військову службу регламентує облік, проходження та звільнення з військової служби в мирний час.

Зараз дивляться

Закон Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію – порядок мобілізації, права й обов’язки громадян та підстави для звільнення від мобілізації.

В останньому законі визначено, кого не можуть мобілізувати за жодних умов, а кого можуть призвати пізніше – після припинення чинної підстави для відстрочки.

Не підлягають мобілізації – особи, які мають законодавчі гарантії звільнення.

Тимчасово не підлягають мобілізації – громадяни, які можуть бути мобілізовані в майбутньому, якщо втрачають право на відстрочку.

Якщо громадянин вже перебуває на військовій службі, він зобов’язаний виконувати накази командування. Звільнення можливе лише за умов, передбачених законом.

Якщо ж особа лише стоїть на військовому обліку, вона зобов’язана з’являтися на виклики ТЦК та надавати документи, які підтверджують підстави для відстрочки.

До категорії осіб, які не підлягають мобілізації, належать:

  • заброньовані органами влади або підприємствами фахівці;
  • особи з інвалідністю або тимчасово непридатні до служби за станом здоров’я;
  • батьки трьох і більше дітей до 18 років;
  • одинокі батьки, які самостійно виховують дітей до 18 років;
  • особи, які доглядають за дитиною з інвалідністю або тяжкою хворобою;
  • опікуни дітей-сиріт чи тих, хто позбавлений батьківського піклування;
  • особи, що доглядають за рідними або родичами з інвалідністю;
  • один із подружжя військовослужбовця, якщо є неповнолітні діти;
  • народні депутати України та АР Крим;
  • працівники сектору оборони та державної безпеки.

Що потрібно для отримання відстрочки: перелік документів

Щоб отримати відстрочку, потрібно надати до територіального центру комплект документів, які підтверджують право на звільнення від мобілізації. Без підтвердження відстрочка не надається.

До таких документів належать:

  • медичні висновки та довідки;
  • рішення судів;
  • витяги з державних реєстрів;
  • інші документи, передбачені законодавством.

Хто втратив право на відстрочку у 2025 році

З оновленням законодавства певні категорії громадян більше не мають права на відстрочку. А саме:

  • студенти, які вдруге здобувають той самий рівень освіти;
  • чоловіки віком 25+ (у зв’язку зі зниженням призовного віку);
  • багатодітні батьки, які мають заборгованість по аліментах;
  • особи, які доглядають за батьками подружжя з інвалідністю;
  • зведені брати загиблих військових;
  • співробітники підприємств Міноборони.

Оновлене законодавство про мобілізацію в Україні набирає чинності з 1 липня 2025 року. Влада уточнила юридичні підстави для звільнення від призову й розширила перелік винятків. Частина українців втратила право на відстрочку. Для уникнення призову потрібно своєчасно подати підтверджувальні документи до ТЦК.

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