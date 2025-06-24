Мобілізація з 1 липня 2025 року: нові правила та список винятків

З 1 липня 2025 року в Україні набирають чинності оновлені положення законодавства щодо мобілізації. У нових правилах чітко визначено, хто з громадян не підлягає мобілізації та які існують підстави для звільнення від призову.

Факти ICTV розібралися, хто не підлягає мобілізації з липня, які документи потрібні для отримання відстрочки та які категорії громадян втратили право на звільнення від призову.

Кого звільнили від мобілізації: повний список

Закон Про військовий обов’язок та військову службу регламентує облік, проходження та звільнення з військової служби в мирний час.

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Закон Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію – порядок мобілізації, права й обов’язки громадян та підстави для звільнення від мобілізації.

В останньому законі визначено, кого не можуть мобілізувати за жодних умов, а кого можуть призвати пізніше – після припинення чинної підстави для відстрочки.

Не підлягають мобілізації – особи, які мають законодавчі гарантії звільнення.

Тимчасово не підлягають мобілізації – громадяни, які можуть бути мобілізовані в майбутньому, якщо втрачають право на відстрочку.

Якщо громадянин вже перебуває на військовій службі, він зобов’язаний виконувати накази командування. Звільнення можливе лише за умов, передбачених законом.

Якщо ж особа лише стоїть на військовому обліку, вона зобов’язана з’являтися на виклики ТЦК та надавати документи, які підтверджують підстави для відстрочки.

До категорії осіб, які не підлягають мобілізації, належать:

заброньовані органами влади або підприємствами фахівці;

особи з інвалідністю або тимчасово непридатні до служби за станом здоров’я;

батьки трьох і більше дітей до 18 років;

одинокі батьки, які самостійно виховують дітей до 18 років;

особи, які доглядають за дитиною з інвалідністю або тяжкою хворобою;

опікуни дітей-сиріт чи тих, хто позбавлений батьківського піклування;

особи, що доглядають за рідними або родичами з інвалідністю;

один із подружжя військовослужбовця, якщо є неповнолітні діти;

народні депутати України та АР Крим;

працівники сектору оборони та державної безпеки.

Що потрібно для отримання відстрочки: перелік документів

Щоб отримати відстрочку, потрібно надати до територіального центру комплект документів, які підтверджують право на звільнення від мобілізації. Без підтвердження відстрочка не надається.

До таких документів належать:

медичні висновки та довідки;

рішення судів;

витяги з державних реєстрів;

інші документи, передбачені законодавством.

Хто втратив право на відстрочку у 2025 році

З оновленням законодавства певні категорії громадян більше не мають права на відстрочку. А саме:

студенти, які вдруге здобувають той самий рівень освіти;

чоловіки віком 25+ (у зв’язку зі зниженням призовного віку);

багатодітні батьки, які мають заборгованість по аліментах;

особи, які доглядають за батьками подружжя з інвалідністю;

зведені брати загиблих військових;

співробітники підприємств Міноборони.

Оновлене законодавство про мобілізацію в Україні набирає чинності з 1 липня 2025 року. Влада уточнила юридичні підстави для звільнення від призову й розширила перелік винятків. Частина українців втратила право на відстрочку. Для уникнення призову потрібно своєчасно подати підтверджувальні документи до ТЦК.

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