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Валентина Летяк, редакторка стрічки
3 хв.

Один прикидався мертвим: ССО показали ліквідацію окупантів на Покровському напрямку

Покровськ, Донецька область
Фото: Getty Images

На Покровському напрямку бійці групи 144 Центру ССО спільно з операторами розвідувальних БпЛА, FPV-дронів, скидів, розрахунками мінометів та гранатометів знищили штурмову групу росіян, яка зайшла в наш тил.

Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ показало відео операції.

Знищення штурмової групи окупантів під Покровськом

– До нас в тил зайшла група противника, яка завадила ротації суміжних підрозділів, убивши одного й поранивши ще одного українського захисника, – розповів головний сержант взводу БпЛА з позивним Велик.

За його словами, операція розпочалася з удару FPV-дронів по тепловозу, де ховалися окупанти.

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Коли локомотив загорівся, шестеро росіян спробували втекти. Пʼятеро з них були знищені.

А шостого, який був поранений і прикинувся мертвим, взяли у полон – його спрямували дронами до українських позицій.

Оператори ССО евакуювали полоненого за допомогою HUMVEE.

Загалом операція, яку військові називають “полюванням”, тривала не більше 40 хвилин.

Полонений, який виявився досвідченим вагнерівцем, ймовірно, поповнить обмінний фонд

– Якщо можна обміняти його на когось з наших хлопців, не ризикуючи занадто, то чому б цього не зробити, – наголосив командир групи Правий.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 217-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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