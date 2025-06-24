У Шевченківському районі Києва під час атаки 23 червня загинули 9 людей – МВС

У Шевченківському районі Києва, куди вночі 23 червня влучила російська ракета, завершили пошуково-рятувальні роботи.

Внаслідок атаки РФ загинули 9 людей. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Нічна атака на Київ 23 червня

На місці ворожого удару у Шевченківському районі столиці тривають аварійно-відновлювальні роботи – фахівці демонтують небезпечні конструкції.

Зараз дивляться

– Дякую рятувальникам, поліцейським, медикам, комунальникам – усім, хто працював безупинно з перших хвилин. У такі моменти кожна хвилина – це боротьба за життя. Ми документуємо кожен факт воєнного злочину Росії. І працюємо над тим, щоб винні понесли покарання, – наголосив Клименко.

Уночі 23 червня Росія атакувала Київ дронами та ракетами. Внаслідок вибухів зафіксовано пошкодження у шести районах столиці.

У Шевченківському районі ударом ракети було повністю зруйновано під’їзд житлової п’ятиповерхівки – з даху до першого поверху.

Понад 30 пошкоджених об’єктів, з яких 27 – житлові будинки, три заклади освіти, майже 40 автівок. У сусідніх будівлях повибивало вікна і пошкодило фасади.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.