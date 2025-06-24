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Тетяна Забожко, випускова редакторка
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Втрати ворога на 24 червня: знищено 1 200 окупантів та сотню одиниць автотехніки

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 24 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 200 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 217-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,013 млн.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 24 червня 2025 року

  • особового складу – близько 1 013 700 (+1 200);
  • танків – 10 966 (+1);
  • бойових броньованих машин – 22 879 (+7);
  • артилерійських систем – 29 511 (+21);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 424 (+1);
  • засобів протиповітряної оборони – 1 188;
  • літаків – 416;
  • гелікоптерів – 337;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 41 915 (+198);
  • крилатих ракет – 3 388 (+12);
  • кораблів (катерів) – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52 961 (+100);
  • спеціальної техніки – 3 920.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 217-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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