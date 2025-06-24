Втрати ворога на 24 червня: знищено 1 200 окупантів та сотню одиниць автотехніки

Втрати ворога на 24 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 200 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 217-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,013 млн.

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Втрати РФ на 24 червня 2025 року

особового складу – близько 1 013 700 (+1 200);

танків – 10 966 (+1);

бойових броньованих машин – 22 879 (+7);

артилерійських систем – 29 511 (+21);

реактивних систем залпового вогню – 1 424 (+1);

засобів протиповітряної оборони – 1 188;

літаків – 416;

гелікоптерів – 337;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 41 915 (+198);

крилатих ракет – 3 388 (+12);

кораблів (катерів) – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 52 961 (+100);

спеціальної техніки – 3 920.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 217-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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