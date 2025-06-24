Тетяна Забожко, випускова редакторка
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Втрати ворога на 24 червня: знищено 1 200 окупантів та сотню одиниць автотехніки
Втрати ворога на 24 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 200 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 217-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,013 млн.
Зараз дивляться
Втрати РФ на 24 червня 2025 року
- особового складу – близько 1 013 700 (+1 200);
- танків – 10 966 (+1);
- бойових броньованих машин – 22 879 (+7);
- артилерійських систем – 29 511 (+21);
- реактивних систем залпового вогню – 1 424 (+1);
- засобів протиповітряної оборони – 1 188;
- літаків – 416;
- гелікоптерів – 337;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 41 915 (+198);
- крилатих ракет – 3 388 (+12);
- кораблів (катерів) – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52 961 (+100);
- спеціальної техніки – 3 920.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 217-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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