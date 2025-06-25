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СБУ заочно оголосила підозру інженеру-зраднику, який розробляв ракети у РФ

СБУ
Фото: СБУ

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру в держзраді інженеру Олегу Борсуку, який після втечі до Росії став головним розробником супутникової навігації для ракетного озброєння окупантів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У чому звинувачують Олега Борсука

61-річного Олега Борсука звинувачують за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

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За даними спецслужби, Борсук керує розробкою та модернізацією навігаційних систем GPS/GLONASS для крилатих і балістичних ракет, якими росіяни атакують українські об’єкти.

Лише у 2023 році під керівництвом Борсука виготовили майже 3200 супутникових блоків.

Їх встановлювали, зокрема, на оперативно-тактичні ракетні комплекси Іскандер.

Окупанти використовують це обладнання для ударів по цивільній інфраструктурі України.

Наприклад, системи наведення, розроблені під керівництвом зрадника, встановлені також на ракетах Х-101, Х-59 та Калібр.

Борсук раніше очолював лабораторію на одному з оборонних заводів Черкащини. У 2009 році він звільнився та виїхав до Росії.

У Москві українець погодився обійняти посаду заступника генерального директора конструкторського бюро Навіс – провідної компанії російського військово-промислового комплексу.

Раніше СБУ заочно оголосила про підозри трьом військовим РФ. Їх звинувачують у жорстоких вбивствах і катуваннях мирного населення під час тимчасової окупації Київської області.

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