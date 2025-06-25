Україна активно розширює свою присутність в Африці. Вона готова проводити навчання для мавританських солдатів, а також ділитися бойовим досвідом і гуманітарною допомогою.

Про це пише Reuters.

Україна готова допомагати країнам Африки

Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Україна почала зміцнювати дипломатичні зв’язки в Африці. За цей час було відкрито вісім нових посольств, зокрема в Мавританії, Конго та Кот-д’Івуарі. Загалом вже працює 18 українських дипустанов.

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Втім, Україна поки не може зрівнятися з Росією, яка має давні зв’язки в Африці і відкрила близько 40 представництв на континенті. При цьому Москва оголосила про плани відкрити ще сім.

Щоб протистояти російській позиції, Київ розробив власну африканську стратегію. Вона передбачає розвиток дипломатичних зв’язків, торгівлі та інвестицій.

За словами посла України в Африці Максима Субха, присутність РФ в регіоні Сахель дестабілізує ситуацію. Водночас Київ, навпаки, пропонує підтримку.

– Україна готова продовжувати навчання офіцерів і представників Збройних сил Мавританії, ділитися технологіями і досягненнями, яких Україна досягла на полі бою проти Росії, – сказав посол, додавши, що Київ проводив подібні навчання до російського вторгнення.

Крім того, Україна допомагає біженцям з Малі, які тікають від боїв за участю російських сил. Гуманітарну допомогу надають, зокрема, в таборі Мбера в Мавританії.

Reuters зазначає, що після липневого нападу в Малі, де загинули 47 малійських солдатів і 84 російських бійці, ця країна розірвала відносини з Україною через підозру в її причетності. Київ категорично це заперечує. Посол Максим Субх підкреслив, що Україна не веде секретних операцій в регіоні.

Він також підкреслив, що Київ передає допомогу виключно з гуманітарною метою, а розподіл здійснює Всесвітня продовольча програма. Мавританія підтвердила отримання допомоги, але чи дійшла допомога до табору — не відомо.

Загалом в рамках ініціативи Зерно з України Київ вже відправив близько 300 тис. тонн продовольства в 12 африканських країн, серед яких Конго, Ефіопія, Судан, Кенія та Нігерія.

Постачанням продовольства Україна демонструє, що може замінити російські поставки, і сподівається, що нейтральні африканські країни почнуть тиснути на Москву, щоб вона закінчила війну.

– Зберігаючи свою роль одного з гарантів продовольчої безпеки світу, Україна може перешкодити Росії використовувати поставки продовольства як політичний важіль впливу, – заявив в інтерв’ю Роман Середа, тимчасовий повірений у справах України в Нуакшоті.

У Конго, яке також отримало допомогу, обговорюються довгострокові угоди в аграрній сфері. Місцева влада запевнила, що не пов’язує присутність України з війною, яку розпочала РФ.

Джерело : Reuters

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