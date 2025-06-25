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Втрати ворога на 25 червня: ЗСУ знищили 950 окупантів і 58 артсистем
Втрати ворога на 25 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 930 російських загарбників.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 218-ту добу повномасштабної війни перевищили 992 тис.
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Втрати РФ на 25 червня 2025 року
- особового складу – близько 1 014 650 (+950) осіб;
- танків – 10 967 (+1);
- бойових броньованих машин – 22 885 (+6);
- артилерійських систем – 29 569 (+58);
- РСЗВ – 1 425 (+1);
- засоби ППО – 1 188;
- літаків – 416;
- гелікоптерів – 337;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 42 046 (+131);
- крилаті ракети – 3 388;
- кораблі / катери – 28;
- підводні човни – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 53 084 (+123);
- спеціальна техніка – 3 920.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 218-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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