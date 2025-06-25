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Вікторія Васьковська, редакторка сайту
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Втрати ворога на 25 червня: ЗСУ знищили 950 окупантів і 58 артсистем

Втрати РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 25 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 930 російських загарбників.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 218-ту добу повномасштабної війни перевищили 992 тис.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 25 червня 2025 року

  • особового складу – близько 1 014 650 (+950) осіб;
  • танків – 10 967 (+1);
  • бойових броньованих машин – 22 885 (+6);
  • артилерійських систем – 29 569 (+58);
  • РСЗВ – 1 425 (+1);
  • засоби ППО – 1 188;
  • літаків – 416;
  • гелікоптерів – 337;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 42 046 (+131);
  • крилаті ракети – 3 388;
  • кораблі / катери – 28;
  • підводні човни – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53 084 (+123);
  • спеціальна техніка – 3 920.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 218-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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