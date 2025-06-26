Чи буде діяти відстрочка від мобілізації з 1 липня 2025 року: пояснює експерт
В Україні триває воєнний стан, і питання мобілізації наразі актуальні для суспільства. Крім того, законодавство постійно змінюється, тому важливо знати, хто має право на відстрочку від мобілізації у липні 2025 року — детальніше читайте в матеріалі.
Відстрочка від мобілізації з 1 липня: чи передбачено зміни
Адвокат Адвокатського бюро Івана Хомича Олена Воронкова в коментарі Фактам ICTV розказала, що суттєвих змін щодо правил військового обліку або мобілізації з 1 липня не передбачається.
— Наразі під мобілізацію підпадають особи віком від 25-60 років, особи віком від 18 до 24 включно можуть бути прийняті або призвані на службу тільки добровільно, — зазначила експерт.
Проте на розгляді перебувають законопроєкти щодо можливості бронювання осіб з неоновленими даними або порушенням правил військового обліку, можливості виїзду за кордон, а також осіб віком від 18 до 24 років включно.
Також актуальним є питання щодо мобілізації жінок, але у цьому випадку з офіційних джерел відсутня інформація щодо обов’язкової мобілізації навіть жінок, які підпадають під обов’язковий облік, передусім медичних спеціальностей.
— Таким чином, можна зробити висновок, що законодавці працюють над вдосконаленням процедур мобілізації, обліку та пов’язаних з цим питань, однак кардинальних змін наразі не очікується. Відстрочка від мобілізації з 1 липня 2025 році буде надаватися за тими правилами, що й раніше, — каже Олена Воронкова.
Відстрочка від мобілізації з 1 липня: хто звільняється від призову
Головним нормативним документом, який визначає порядок надання відстрочок від мобілізації, є стаття 23 закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. У 2025 році було запроваджено низку змін до чинного законодавства.
Зокрема:
- Автоматичне продовження відстрочок. Постанова КМУ №1558 від 31 грудня 2024 року передбачає, що всі надані раніше відстрочки діють і надалі, якщо підстави для надання залишаються актуальними. Перевірка відбувається через Єдиний державний реєстр призовників із використанням відомостей із суміжних державних баз.
- Полегшення для освітян і студентів. Згідно з тією ж постановою більше не потрібно щоквартально підтверджувати студентський статус у територіальних центрах комплектування. Необхідна інформація автоматично звіряється через базу ЄДЕБО.
- Нові умови бронювання працівників. Постанова №1332 від 22 листопада 2024 року обмежує термін дії відстрочок, оформлених через Мінекономіки або застосунок Дія. Роботодавці, які хочуть зберегти бронь, мали до 28 лютого 2025 року підтвердити статус критично важливого підприємства.
- Відстрочка для осіб, які доглядають за людьми з інвалідністю. У 2025 році уточнили, що таке право надається лише за відсутності інших працездатних осіб, здатних забезпечити догляд. Це стосується як рідних самого військовозобов’язаного, так і родичів іншого з подружжя.
- Відбулися зміни для працівників освіти та студентів. Закон, ухвалений 4 квітня 2025 року, надав право на відстрочку педагогам, які станом на 1 січня працюють у вишах чи позашкільних закладах і проводять заняття в гуртках або додаткових групах. Чоловіки віком від 25 років, які повторно навчаються на тій самій або нижчій освітній ступені, втратили це право.
Кому надається відстрочка від мобілізації з 1 липня 2025
Від мобілізації звільняються або можуть отримати відстрочку такі категорії громадян:
- особи, заброньовані за державними структурами — міністерствами, місцевими органами влади, а також підприємствами, організаціями чи установами;
- громадяни, яких визнано непридатними або тимчасово непридатними до служби за медичними показниками, а також особи з інвалідністю;
- жінки й чоловіки, які утримують трьох і більше неповнолітніх дітей;
- одинокі матері або батьки, що самостійно виховують дитину чи кількох дітей до 18 років;
- особи (зокрема, опікуни), які доглядають за неповнолітньою дитиною з інвалідністю або повнолітньою особою з інвалідністю І чи ІІ групи;
- жінки та чоловіки, які виховують дитину з тяжкими хворобами;
- опікуни дітей-сиріт або тих, що залишилися без батьківської опіки, віком до 18 років;
- особи, які забезпечують постійний догляд за хворим членом родини (чоловіком, дружиною, дитиною або батьками);
- громадяни, у яких чоловік, дружина, мати чи батько мають статус інваліда;
- особи, які є опікунами або забезпечують догляд за людиною з інвалідністю на постійній основі;
- батьки або матері неповнолітніх дітей, один із яких нині проходить службу в ЗСУ;
- народні депутати України або Автономної Республіки Крим;
- працівники Збройних Сил України, а також співробітники підприємств, установ і організацій, підпорядкованих Міноборони, і представники сектору безпеки (Нацгвардії, СБУ, поліції, НАБУ тощо).