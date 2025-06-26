Погода у Вінниці на 10 днів — чим здивує червень на фініші

За даними Українського гідрометеорологічного центру, 26 червня атмосферні фронти з північного заходу й заходу продовжать просуватися територією України, спричиняючи нестійку синоптичну ситуацію.

Про погоду у Вінниці на 10 днів, читайте в нашому матеріалі.

26 червня по всій Україні очікуються коливання атмосферного тиску, вологості та температури, а також короткочасні дощі у більшості регіонів, місцями з грозами.

Зараз дивляться

У північних областях збережеться прохолодна погода, водночас на решті території пануватиме по-літньому м’який температурний режим, найтепліше буде на Півдні та на Закарпатті.

Вітер змінного напрямку: з південно-західного поступово змінюватиметься на північно-західний. 26 червня на лівобережжі можливі пориви вітру до 15–20 м/с.

26 червня вдень очікується 22–28 °C, у південних регіонах і на Закарпатті — до 27–33 °C, водночас у північних областях, а також на Волині та Рівненщині буде дещо прохолодніше — 19–25 °C.

Погода у Вінниці 26 та 27 червня

Синоптикиня Вінницького обласного центру з гідрометеорології Ольга Горділо розповіла, якою буде погода у Вінниці.

Погоду 26 та 27 червня у Вінниці визначатиме проходження атмосферних фронтів. Тож 27 червня можливі короткочасні дощі, а також грози.

У четвер, 26 червня, погода матиме антициклональний характер, прогнозується без опадів. Температура вдень становитиме +24…+26°C, мінлива хмарність, без опадів. Вінницький обласний центр гідрометеорології попереджає, що 26 червня очікуються пориви вітру 15-20 м/с, а рівень небезпечності — жовтий.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту, роботи енергетичних та комунальних підприємств, будівельної галузі.

У п’ятницю, 27 червня, температура вночі становитиме +13…+15 °C, мінлива хмарність. Удень очікуємо підвищення температури — +25…+30°C, можливі короткочасні дощі та грози.

Прогноз погоди у Вінниці на вихідні

У суботу, 28 червня, вночі температура буде на рівні +15…+17 °C, хмарно з проясненнями, місцями можливий короткочасний невеликий дощ. Удень температура становитиме +21…+23 °C, хмарно з проясненнями, без опадів.

У неділю, 29 червня, температура повітря вдень становитиме +23…+25 °C, хмарно з проясненнями та без опадів.

Консультативний прогноз погоди у Вінниці на наступний тиждень

У понеділок, 30 червня, температура вдень становитиме +25…+27 °C, мінлива хмарність, без опадів.

У вівторок, 1 липня, температура вдень становитиме +25…+27 °C, мінлива хмарність, без опадів.

Яка погода у Вінниці — синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Вінницький обласний центр з гідрометеорології попереджає, що 26-28 червня на території області зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки п’ятого класу.

Через відносно високі температури та пориви вітру, а також за наявності відкритого вогню є висока ймовірність виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

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