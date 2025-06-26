Результати будуть через кілька місяців: Міноборони про технології протидії Шахедам

Україна працює над способами ефективного знищення ворожих дронів типу Шахед, які Росія використовує для ударів по нашій інфраструктурі.

Про це розповів заступник міністра оборони України з питань цифровізації Валерій Чуркін в інтерв’ю DOU.

Україна працює над способами боротьби з дронами

– Це один із напрямів, який ми просуваємо. У нас є і приватні, і військові рішення щодо протидії. Є успішні технологічні кейси. І питання в масштабуванні і комплексному застосуванні, – сказав Чуркін, відповідаючи на питання про те, наскільки розвинені українські технології протидії дронам.

Раніше Україна сформувала мобільні вогневі групи для протидії дронам. Однак Росія вдосконалила Шахеди.

Зараз дивляться

– Шахеди – це велика проблема. І якщо вони будуть їх більш технологічно накачувати, вона стане ще більшою. Не одна технічна команда в секторі безпеки і оборони, а також в приватному секторі над цим працює, – зазначив заступник міністра оборони.

За його словами, результати масштабування протидії дронам “будуть через кілька місяців”, адже іншого виходу у країни немає.

Він підкреслив, що для цього необхідне фінансування, яке значно перевищує мільйони гривень. Крім того, важливо, щоб українська промисловість могла виробляти це.

– У нас є класні локальні просування, а потрібен масштаб і одночасність. Якщо поетапно, ворог встигне виготовити протидію, – розповів Чуркін.

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