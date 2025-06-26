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Шмигаль доручив перерозподілити РЕБ у прифронтові регіони

У прифронтових регіонах перерозподілять РЕБ для захисту від дронів – Шмигаль
Фото: Генштаб ЗСУ

У прифронтові регіони України перерозподілять засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), щоб захистити місцевих жителів від постійних атак ударними безпілотниками.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками виїзної урядової наради у Херсонській області.

Як перерозподілять РЕБ у прифронтових регіонах

За словами Шмигаля, дуже важливо захистити населення від постійних атак дронів, запущених російськими військами.

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Прем’єр-міністр поставив завдання Міністерву оборони та обласній військовій адміністрації (ОВА) забезпечити координацію з військовими та оперативно перерозподілити засоби РЕБ до прифронтових регіонів.

Він наголосив на важливості безпеки шляхів евакуації для цивільного населення.

Крім цього, прем’єр-міністр анонсував, що уряд спрямує на всі проєкти відновлення Херсонщини майже 6,3 млрд грн у 2025 році. Зокрема, у Посад-Покровському триває масштабна відбудова. За словами Шмигаля, передбачено понад 2,2 млрд грн на реалізацію експериментального проєкту.

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