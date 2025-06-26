У Резерв+ стався збій: у Міноборони повідомили, коли запрацює застосунок

Вранці 26 червня у мобільному застосунку Резерв+ стався технічний збій. Користувачі масово скаржаться, що не можуть увійти до системи.

Збій у застосунку Резерв+ – що відомо

У Міністерстві оборони України підтвердили тимчасові труднощі в роботі застосунку Резерв+. За даними відомства, фахівці вже працюють над усуненням технічних проблем. Застосунок Резерв+ має запрацювати впродовж кількох годин.

У разі потреби Міноборони радить скористатися PDF-версією військово-облікового документа.

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– Наразі спостерігаються технічні перебої у роботі застосунку Резерв+. Наші фахівці вже працюють над усуненням проблеми – очікується, що впродовж кількох годин система стабілізується. У разі потреби радимо скористатися PDF-версією військово-облікового документа, – йдеться у повідомленні відомства.

Зазначимо, що Резерв+ – це мобільний застосунок від Міноборони, розроблений для військовозобов’язаних, призовників та резервістів. Там можна перевірити свої облікові дані, подати заяву на зміну місця реєстрації, оновити особисту інформацію.

Нещодавно стало відомо, що у застосунку Резерв+ дозволять підписувати контракт із ЗСУ. Функція має запрацювати до кінця 2025 року.

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