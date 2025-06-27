Чи можуть мобілізувати опікуна особи з інвалідністю в Україні у 2025 році

Опіка та піклування, відповідно до положень Цивільного кодексу України, запроваджуються для захисту особистих немайнових і майнових прав та інтересів осіб, які не здатні повною мірою реалізовувати свої права.

Це стосується малолітніх, неповнолітніх, а також повнолітніх громадян, які через стан здоров’я не можуть самостійно виконувати свої обов’язки та захищати свої інтереси.

В Україні опікунство над особою з інвалідністю встановлюється за рішенням суду. Якщо людина має фізичні вади й потребує стороннього догляду, можна оформити постійний догляд без судового визнання недієздатності.

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Чи є опікунство підставою для відстрочки від призову під час мобілізації у 2025 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чи можуть мобілізувати опікуна людини з інвалідністю

Юристи Безоплатної правової допомоги в коментарі Фактам ICTV зауважили, що опікун особи, визнаної судом недієздатною, не підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Про це свідчить пункт 10 частини 1 статті 23 закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Особа може бути визнана недієздатною лише за рішенням суду, якщо вона внаслідок стійкого психічного розладу не здатна себе обслуговувати, усвідомлювати значення своїх дій або керувати ними.

Отже, відстрочка від армії по опікунству у 2025 році надається військовозобов’язаному лише за рішенням суду. Також людині, над якою встановлено опікунство, має бути встановлено групу інвалідності.

Згідно із документом, опікун особи з інвалідністю не підлягає мобілізації. Проте, як зазначають юристи БПД, у законі не конкретизовано, яка саме має бути група інвалідності. Отже, I, II та III група інвалідності є достатньою для отримання відстрочки від мобілізації.

Опікунство над людиною з інвалідністю: як оформити відстрочку під час мобілізації

Щоб оформити відстрочку від призову під час мобілізації, необхідно звернутися до ТЦК та СП із відповідною заявою та надати підтверджувальні документи.

Зокрема, знадобиться:

рішення суду, яке засвідчує визнання людини недієздатною та призначення військовозобов’язаного її опікуном;

довідка про встановлення групи інвалідності.

Кому надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації

Отже, вже з’ясували, чи можуть мобілізувати опікуна людини з інвалідністю — ні, не можуть.

Проте, згідно зі статтею 23 вищезгаданого закону про мобілізацію, відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації також надається:

особам, у яких чоловік або дружина є людиною з інвалідністю I чи II групи;

особам, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю III групи, якщо така інвалідність пов’язана з онкологічним захворюванням, втратою кінцівок, кистей або стоп, одного з парних органів, або якщо у них діагностовано психічні порушення, ДЦП чи інші форми паралічу;

особам, які доглядають за своїм батьком або матір’ю, або батьками свого подружжя, якщо вони мають інвалідність I чи II групи та не мають інших законних утримувачів, які не є військовозобов’язаними (за винятком випадків, коли такі утримувачі самі мають інвалідність, потребують догляду або перебувають під вартою чи відбувають покарання). Якщо таких осіб немає, людина з інвалідністю I чи II групи може обрати одну військовозобов’язану людину, яка здійснюватиме догляд.

Отримати відстрочку також можуть члени родини другого ступеня спорідненості, які постійно доглядають за людиною з інвалідністю I чи II групи (не більше однієї особи), у разі, якщо немає родичів першого ступеня або якщо ті самі потребують догляду відповідно до висновків лікарської комісії або експертної групи з оцінювання функціонування.

У разі відсутності родичів першого й другого ступенів ці положення можуть застосовуватися до членів родини третього ступеня спорідненості.

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