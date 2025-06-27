Далекобійні операції в РФ збільшаться: Умєров озвучив деталі

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що кількість далекобійних операцій з ударами по критичних об’єктах у глибині Росії зросте “в декілька разів”.

Про це він повідомив на зустрічі з журналістами 27 червня.

Умєров анонсував збільшення ударів вглиб РФ

За словами міністра оборони, торік Україна розробила план системних далекобійних операцій і уклала контракти щодо десятків тисяч далекобійних дронів.

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Це дало змогу систематично завдавати “високоточних ударів по критичних об’єктах у глибині території ворога”.

— Приблизно два тижні тому було ухвалено рішення збільшити кількість операцій у декілька разів, і вже готується контрактація нових десятків тисяч далекобійних дронів, щоб наростити інтенсивність і масштаб ударів, – повідомили в Міноборони.

Умєров також зазначив, що Україна активно розвиває власне виробництво дронів. За його словами, українські підприємства вже вийшли на рівень, що дає змогу щороку виготовляти понад 4 млн безпілотників.

— Цього року в нас буде поставлено на фронт понад 4 млн дронів. Станом на сьогодні, вже фронт отримав до 1,5 млн дронів – це всі закупівлі, і АОЗ, і Держспецзв’язку, і безпосередньо бригад, – сказав він.

Міністр додав, що минулого року отримали багато звернень від бригад, щоб їм напряму виділяли фінансування. Тому відомство з Кабміном це пропрацювали і виділили окреме фінансування на бригади.

Він зазначив, що станом на зараз щомісяця виділяється по 2,5 млрд грн на бригади, щоб закуповували напряму.

Джерело : Радіо Свобода

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