Карта бойових дій на 27 червня 2025 – ситуація на фронті

Минулої доби на фронті відбулося 139 боєзіткнень. Російські загарбники завдали 39 авіаційних ударів, скинувши 68 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 796 дронів-камікадзе та здійснили 2752 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні на 27 червня 2025

Ситуація в Україні на 27 червня 2025

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські підрозділи відбили 20 атак окупантів. Ще одне боєзіткнення досі триває. Також противник завдав один авіаудар, скинувши при цьому чотири КАБ, здійснив 171 обстріл, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог дев’ять разів атакував позиції наших захисників поблизу населених пунктів Глибоке, Зибине, Вовчанськ, Красне Перше, Кам’янка, Кіндрашівка, Мала Шапківка, одне боєзіткнення досі триває.

Зараз дивляться

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили сім штурмових дій, намагаючись прорватись на позиції наших оборонців у районах Голубівки, Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та у напрямку Петропавлівки.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 17 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, та в напрямках Ольгівки, Середнього, Колодязів, Зеленої Долини, Торського. Наразі українські захисники відбивають чотири атаки противника.

На Сіверському напрямку на даний час Сили оборони відбивають дві наступальні дії противника в напрямках Виїмки та Федорівки.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано три боєзіткнення, ворожі підрозділи намагались просунутись в напрямку Маркового, Білої Гори та Бондарного.

На Торецькому напрямку росіяни 16 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували в районах Торецька, Дачного, Щербанівки, Олександро-Калинового, Романівки, Яблунівки та Русиного Яру, наразі тривають два боєзіткнення.

Втрати ворога у війні на 27 червня 2027

особового складу – близько 1 016 720 (+970) осіб,

танків – 10969 (+1) од,

бойових броньованих машин – 22896 (+4) од,

артилерійських систем – 29 630 (+13) од,

РСЗВ – 1425 од,

засобів ППО – 1188 од

літаків – 416 од

гелікоптерів – 337 од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42240 (+87) од,

крилатих ракет – 3388 од,

кораблів / катерів – 28 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 53 284 (+89) од,

спеціальної техніки – 3921 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 220-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW

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