Командира батальйону підозрюють у привласненні 1 млн грн на фейкових бойових надбавках
Працівники Державного бюро розслідувань спільно з СБУ повідомили про підозру командиру батальйону однієї з військових частин у Донецькій області, який організував незаконну виплату бойових надбавок на майже 1 млн грн.
Про це повідомляє ДБР.
Командир батальйону на Донеччині завдав держбюджету збитків на 1 млн грн
За даними слідства, протягом трьох місяців 2023 року троє військовослужбовців батальйону отримували додаткові грошові виплати за нібито участь у бойових завданнях на фронті, хоча фактично перебували в тилу. Командир батальйону особисто видавав неправдиві документи, на підставі яких здійснювалось незаконне нарахування винагород.
Унаслідок таких дій державний бюджет зазнав збитків на суму близько 1 млн грн.
Командиру повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, внесенні неправдивих відомостей до офіційних документів та видачі завідомо неправдивих документів, що призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України). Санкції цих статей передбачають покарання до 6 років ув’язнення.
Процесуальне керівництво здійснює Луганська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.