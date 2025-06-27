Масштабуємо український потенціал щодо перехоплювачів – Зеленський

Під час Ставки верховного головнокомандувача дійшли до висновку, що необхідно масштабувати український потенціал, зокрема щодо перехоплювачів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 1220 доби повномасштабної війни Росії проти України.

Зеленський про масштабування перехоплювачів

– Сьогодні багато всього за день. Провів Ставку, саме технологічний компонент. Технологічну Ставку. Були детальні доповіді щодо дронів – усіх питань. Це фінанси, виробництва, необхідні регуляторні спрощення, – заявив Зеленський.

За його словами, ключова ціль – виробляти максимум саме таких типів дронів, які потрібні на передовій і для захисту міст, а також – з урахуванням розвитку технологій ворога.

Зараз дивляться

Як зазначив президент, на Ставці були доповіді військового командування, Міністерства оборони України та Мінстратегпрому.

Зеленський заслухав детальну доповідь української розвідки щодо технологічних планів і намірів Росії.

– Масштабуємо український потенціал, зокрема щодо перехоплювачів. Я дав кілька спеціальних доручень – поки без деталей. Але результат має бути очевидний – збільшення виробництва в Україні та для України, – сказав він.

На думку глави держави, мають бути всі можливості для бізнесу та державних виробників.

Головне, щоб масштаб українського виробництва та швидкість розвитку дронів були реально адекватними умовам війни, стверджує Зеленський.

Зеленський про домовленості щодо пакетів оборони

Також Володимир Зеленський провів сьогодні нараду з українськими дипломатами.

– Міністерство закордонних справ, віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, була команда Офісу президента. Зараз були дуже насичені тижні наших зустрічей у Європі, також в Канаді на саміті Великої сімки, – сказав президент.

За його словами, є домовленості щодо оборонних пакетів та спільного виробництва з Великою Британією, Нідерландами, Канадою та іншими партнерами.

Він зазначив, що є речі, які Україна може зробити разом з Америкою. Є багато домовленостей з Францією та Німеччиною.

– Все треба чітко реалізувати. І щодо спільного виробництва дронів та інвестицій, і щодо інших наших проєктів далекобійності, зокрема щодо ракет, – сказав президент України.

Зеленський про санкційний тиск на Росію

Сьогодні є рішення максимально прискоритись у санкційному тиску на Росію. Президент України подякував партнерам, які готують уже 18-й пакет санкцій в Європі.

– Були нові санкційні кроки Британії та Канади. Працюємо щодо санкцій з усіма країнами Сімки і також з іншими найбільш вагомими світовими юрисдикціями, – сказав Зеленський.

Всі необхідні санкції світу проти Росії мають бути повністю реалізовані в українській юрисдикції. Так само – українські санкції проти всіх, хто допомагає Росії, тримає чи набуває бізнес-активи на тимчасово окупованій території, які теж мають бути повністю реалізовані в ключових юрисдикціях, зазначив президент.

– Відповідальність Росії за війну і наш санкційний тиск мають працювати на 100%, мають не дозволяти Росії та її дружкам адаптуватися. Я дякую всім, хто допомагає. Дякую всім, хто працює на Україну. Слава Україні, – резюмував глава держави.

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