Підхід до зведення фортифікацій змінився з урахуванням тактики ворога – Умєров

В Україні з урахуванням “тактики ворога” змінився підхід до зведення фортифікацій.

Про це під час спілкування з журналістами 27 червня повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Він зауважив, що раніше фортифікації зводили за принципом батальйонних районів оборони і ротних опорних пунктів зі значною протяжністю ходів сполучень (у два-п’ять кілометрів).

Зараз дивляться

– Але тактика ворога змінилася: зараз вони не діють класичними батальйонами й ротами, здебільшого застосовуючи в ході штурмових дій невеликі піхотні формування з підтримкою безпілотних систем, – кажуть у Міноборони.

У відповідь на зміну тактики наступальних дій противника було запроваджено нову модель – просторово менші опорні пункти з протяжністю ходів сполучень 60-70 метрів, з обов’язковим антидроновим накриттям, які важче виявити і які ефективно виконують завдання оборони, стримування і нанесення вогневого ураження, зокрема й щодо FPV-дронів.

Зведення фортифікацій в Україні

У 2024 році, за напрямами, де будівництво здійснювали військові частини, виконано від 96% до 99,9% поставлених завдань.

Станом на середину 2025 року виконано понад 50% обсягів робіт, запланованих на цей рік, і фортифікаційні споруди адаптують до пріоритетів на конкретних напрямках.

Зокрема, на Сумському напрямку посилюються оборонні рубежі на найбільш загрозливих напрямках. Там відбувається додаткове нарощення інженерного обладнання оборонних рубежів згідно з потребами командування.

– Фортифікація – це не лише бетон і траншеї, а й адаптивна інженерна система, яка враховує тактику ворога і завжди працює на одне: захист наших воїнів. Ми щоденно контролюємо процес і посилюємо ті ділянки, де це потрібно найбільше, – каже Умєров.

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