Україна запровадила санкції проти 87 компаній та фізосіб, що постачали РФ деталі для Шахедів

Президент Володимир Зеленський підписав указ №423/2025, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 27 червня щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Документ розміщено на сайті глави держави.

Нові санкції проти посібників російського ВПК: Зеленський підписав указ

Санкції стосуються фізичних та юридичних осіб, діяльність яких створює загрозу національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України. Повний перелік підсанкційних осіб та компаній буде оприлюднений окремо як додаток до рішення РНБО.

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Санкції введені проти 87 суб’єктів – 52 фізичних осіб (громадяни РФ) та 35 юридичних осіб (податкові резиденти РФ – 34, Китайської Народної Республіки – 1).

Серед цих суб’єктів:

компанії та їхні керівники, що співпрацюють з російськими промисловими підприємствами Особливої економічної зони промислово-виробничого типу Алабуга і постачають компоненти, обладнання та матеріали для виробництва Шахедів;

постачальники верстатів та іншого обладнання для підприємств ВПК Росії.

– Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 червня 2025 року Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Контроль за виконанням покласти на Секретаря РНБО, – йдеться в указі.

Документ набуває чинності з моменту його опублікування.

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