Вибухи в Харкові 27 червня: зафіксовано влучання в Індустріальному районі

Вибухи в Харкові сьогодні, 27 червня, стали наслідком дронової атаки РФ.

Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вибухи в Харкові сьогодні, 27 червня: що відомо

Вибухи в Харкові сьогодні, 27 червня, прогриміли в Індустріальному районі міста.

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Згідно з уточненими даними, російський дрон влучив у дорогу.

Відомо, що вибухи в Харкові призвели до пошкодження двох легкових автомобілів.

Наразі інформація про постраждалих не надходила.

Профільні служби продовжують оглядати місце влучання.

За попередніми даними міського голови Ігоря Терехова, росіяни могли застосувати дрон типу Молнія.

Ще один вибух у Харкові пролунав близько 14:00. Про це пізніше повідомив міський голова.

За його словами, армія РФ знову вдарила по Харкову дроном. Однак його вид та місце удару наразі не відомі.

Нагадаємо, що днями під час атаки на Харків було пошкоджено підприємство та постраждали троє людей.

Тоді ворог атакував місто сімома ударними безпілотниками.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 220-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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