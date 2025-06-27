Як розрахувати податок на зарплату: покрокова інструкція

Відповідно до чинного законодавства, усі роботодавці повинні сплачувати податки, частина з яких утримується із зарплат працівників.

Факти ICTV дізнавалися, як розрахувати податок із заробітної плати та чи може він зменшуватися.

Який зараз податок із зарплати

Наразі роботодавці повинні утримувати із будь-якої заробітної плати 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% військового збору. Тобто всього з зарплатні людини утримується 23 %.

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Розрахуємо це на прикладі зарплатні у 10 000 грн.

Відповідно до розрахунку, 18% від ПДФО становитиме 1 800 грн

5% військового збору – 500 грн.

Тобто якщо відняти податок із заробітної плати, то отримаємо:

10 000 – 2 300 грн = 7 700 грн.

Це і буде зарплатня, яку працівник отримає на руки.

Зараз з мінімальної зарплатні утримується 1 440 грн податку на доходи фізичних осіб та 400 грн військового збору. Тож працівник з мінімальною зарплатнею на руки отримає 6 160 грн (8 000 – 1 840 = 6 160 грн).

Чи може зменшуватися розмір зарплатних податків працівників

Податок на зарплату буде менше, якщо людина має право на податкову соціальну пільгу. Ця пільга застосовується, якщо розмір доходу не перевищує 4 240 грн. Тоді людина може сплачувати менші податки, адже для неї буде нарахована податкова соціальна пільга.

Щоб застосовували цю соціальну пільгу під час нарахування заробітної плати, потрібно подати список документів роботодавцеві. Ці документи повинні підтверджувати, що ви маєте право на пільгу. Повний перелік документів зазначений у постанові Кабміну № 1227.

Розмір цієї пільги становить 50% від прожиткового мінімуму для працездатної особи, тобто 1 514 грн. Якщо людина отримує зарплатню 4 240 грн, то потрібно від неї відняти 1 514 грн. Тож податок буде нараховуватися лише на залишок, тобто на 2 726 грн.

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