Є справді хороші рішення – Зеленський про засідання Євроради

За результатами засідання Європейської ради є хороші рішення щодо безпекової підтримки України та подальшого тиску на Росію.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про результати засідання Європейської ради

Крім того, Європейська рада високо оцінила внутрішню трансформацію України, зауважив президент.

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– Навіть у час війни ми ухвалюємо та імплементуємо рішення, які наближають нас до вступу в Євросоюз. Кожен об’єднаний сигнал підтримки України – це сигнал гарантії того, що у Європи є нормальне майбутнє. Зараз усе залежить від нас, від єдності держав – членів ЄС та всіх країн, які щиро прагнуть євроінтеграції, – наголосив глава держави.

Володимир Зеленський подякував президенту Європейської ради Антоніу Кошті та президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за лідерство та підтримку України й наголосив, що Україна та ЄС захищають спільні цінності та разом виборюють мир.

Також глава держави повідомив, що Україна має імплементувати санкційні пакети партнерів й у своїй юрисдикції, а також реалізувати українські санкції проти Росії у ключових світових юрисдикціях. Все це необхідно задля завершення війни та реального миру.

За словами глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Україна виконала всі умови для початку переговорів про вступ до Євросоюзу. Наступні кроки тепер за ЄС.

Раніше повідомлялося, що ЄС погодив пакет довгострокової фінансової підтримки Україні у розмірі €30 млрд.

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