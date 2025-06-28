Ціль у напрямку Дніпра запустили, імовірно, з літака Су-34 – Ігнат

Російські військові запустили повітряну ціль у напрямку Дніпра, ймовірно, з літака Су-34.

Про це розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

З літака Су-34 РФ запустила ціль по Дніпру

Ігнат розповів, що запуск повітряної цілі зафіксували з тимчасово окупованої території Запорізької області. Про це повідомили і в Повітряних силах ЗСУ.

Зараз дивляться

– Це був літак, ймовірно, Су-34. Ті самі літаки, які нещодавно були знищені Службою безпеки, про що вчора повідомлялося, – зазначив він.

Запущена повітряна ціль пролетіла понад 100 кілометрів, але до міста Дніпро не долетіла приблизно 15 кілометрів. Її збили українські сили протиповітряної оборони.

– Протиповітряна оборона її перехопила, знищила. Зараз вже фахівці встановлюватимуть, який тип цілі був збитий, тому що зараз точно сказати не можна. Думаю, що фахівці спробують, враховуючи, що подія стала резонансною, встановити, що це була за повітряна ціль, – додав Ігнат.

Зазначимо, що голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв про збиття нової бомби-ракети Грім-1.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко також прокоментував чутки про Грім-1.

– Як завжди, спочатку в медіа купа чуток про Грім-1, яка, за даними ОВА, летіла по Дніпру, купа страшилок, що долетить до Одеси, а виявляється її збили, вона взагалі збивається, не є новітньою і до Одеси не долетить. Але багато хто вже роздмухав, – написав він у Telegram.

Нагадаємо, 28 червня в Дніпрі пролунав вибух. У ПС попереджали, що в напрямку Дніпропетровської області летить КАБ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 221-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Медіа Центр Україна

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.