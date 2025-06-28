Київ накрив сильний дощ із градом: наслідки негоди 28 червня

У суботу, 28 червня, Київ накрив сильний дощ із градом і грозою. У деяких районах міста затопило вулиці.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Дощ у Києві: наслідки негоди 28 червня

Сильний дощ почався в Києві приблизно о 16:00. В цей час у соцмережах почали з’являтися відео та фото негоди.

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Через сильний дощ значно погіршилася видимість. На одному з відео навіть будинки ледь помітно.

Місцеві канали повідомляють, що в деяких районах Києва вулиці підтопило. Зокрема на вулиці Гарматній через сильний дощ нібито з’явився водоспад.

В Укргідрометцентрі попереджали про небезпечні погодні явища в Київській області та в столиці.

– У найближчу годину з утриманням до кінця доби 28 червня і протягом доби 29 червня пориви вітру 15-18 м/с. I рівень небезпеки, жовтий, – ішлося в повідомленні.

Зазначалося, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також створити проблеми для руху транспорту.

Крім того, Київська міська державна адміністрація (КМДА) повідомила, що через негоду в столиці тимчасово приспустять головний прапор України. Це необхідно для захисту прапора від можливих пошкоджень.

– Прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов, – додали у КМДА.

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