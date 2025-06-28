На аеродромі Кіровське у Криму знищено Панцир-С1 та три гелікоптери – СБУ

Служба безпеки України в ніч із 27 на 28 червня провела чергову спецоперацію, атакувавши дронами військовий аеродром Кіровське в тимчасово окупованому Криму.

Аеродром Кіровське потрапив під атаку дронів

Українська спецслужба завдала ударів по розташуванню авіаційних сил противника, засобах ППО, складах із боєприпасами, а також по ворожих розвідувальних і ударних безпілотниках.

– Наявні дані свідчать про знищення багатоцільових та ударних гелікоптерів Мі-8, Мі-26 та Мі-28, а також самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу Панцир-С1, – повідомили в СБУ.

На аеродромі вночі лунали вибухи через детонацію боєприпасів.

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У СБУ повідомили, що служба працює над послабленням можливостей Росії здійснювати авіаційно-бомбові удари по Україні. Ворог має розуміти, що їхня дороговартісна військова техніка та боєприпаси не в безпеці ні на передовій, ні на тимчасово захоплених територіях, ні в глибині власного тилу.

Раніше повідомлялося, що 28 червня у період з 02:50 до 03:02 пролунала серія вибухів у районі аеродрому Кіровське. Супутники NASA зафіксували сильні пожежі.

Джерело : СБУ

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