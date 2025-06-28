Немає успіхів: Сирський про спроби РФ прорвати оборону ЗСУ на трьох напрямках

РФ намагається прорвати оборону українських військових на трьох напрямках.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

– Ще один день у робочій поїздці в підрозділи, що тримають оборону на Донеччині. Наші бійці щоденно відбивають шалені атаки окупантів на Новопавлівському, Покровському, Краматорському, Торецькому напрямках. Силами своїх частин 68-го армійського корпусу, 20-ї і 150-ї мотострілецьких дивізій, агресор намагається прорвати нашу оборону та просуватися у трьох оперативних напрямках, – повідомив він.

РФ атакує на Добропільському напрямку

Продовжуються бої на новому напрямку – Добропільському. Ворог рветься до Костянтинівки, але, крім численних втрат, нічого не добився.

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Минулого тижня, поблизу Яблунівки, ворог здійснив потужну атаку з використанням 24 одиниць бронетехніки. Проте українські військові зупинили цю навалу, знищивши велику кількість особового складу росіян та 20 бронемашин, повідомив Сирський.

Він наголосив, що потрібне підсилення наших військ підготовленим особовим складом та вчасні, правильні управлінські рішення.

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