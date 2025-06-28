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Поділяю ваш біль: Папа Лев XIV звернувся до українців українською – реакція Зеленського

Папа Римський Лев про ШІ

Папа Римський Лев XIV опублікував пост українською мовою зі словами підтримки для українців.

Дописи українською та англійською були опубліковані у соцмережі X.

Папа Римський Лев підтримав Україну

Папа Римський Лев заявив, поділяє біль українського народу за полонених та загиблих у цій війні. До речі, війну він назвав безглуздою.

Зараз дивляться

– Хочу виразити свою близькість до стражденної України, до дітей, молоді, літніх людей і, особливо, до сімей, які оплакують своїх близьких. Я поділяю ваш біль за полонених і жертв цієї безглуздої війни, – написав понтифік.

За його словами, на плечі народу України лягло важке випробування і варто розуміти, що останнє слово буде саме за Богом.

Папа Римський Лев XIV впевнений, що життя переможе смерть.

– Віра вашого народу зараз піддається важкому випробуванню. Вірити не означає вже мати всі відповіді, але уповати на те, що Бог є з нами і дарує нам свою благодать, що він скаже останнє слово і життя переможе смерть, – наголосив Папа Римський.

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Папа Римський Лев про ШІ

Реакція Зеленського на слова Папи Римського

Президент України Володимир Зеленський подякував Папі Леву XIV за постійні молитви та співчуття до України й українського народу.

Глава держави наголосив, що маємо разом зупинити свавільну російську агресію та захистити невинні життя. А ще Зеленський попросив Папу Римського допомогти у поверненні полонених українців та незаконно вивезених до РФ дітей.

– Потрібен справедливий мир. Також будемо глибоко вдячні за вашу допомогу в поверненні всіх наших людей – дорослих і дітей, – яких утримують у російському полоні проти їхньої волі, – написав президент.

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