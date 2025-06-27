Уряд запускає маркетплейс зброї для ЗСУ: першими будуть FPV-дрони

Уряд ухвалив рішення про запуск цифрового маркетплейсу DOT-Chain Defence, який дозволить військовим самостійно замовляти озброєння відповідно до їхніх потреб.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умеров.

В Україні запускають DOT-Chain Defence

Система DOT-Chain уже довела свою ефективність у тиловому забезпеченні української армії та тепер масштабується на оборонні закупівлі.

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Запуск DOT-Chain Defence заплановано на липень. Військові зможуть обирати необхідний тип зброї, а система дозволить значно пришвидшити доставку. Фінансування та постачання озброєння забезпечить Агенція оборонних закупівель.

На першому етапі військові матимуть змогу замовляти FPV-дрони. Згодом перелік розшириться і включатиме інші типи безпілотників, засоби радіоелектронної боротьби та роботизовані системи.

Нагадаємо, Україні потрібні додаткові системи протиповітряної оборони та мільйони дронів для бригад на фронті.

Міністр оборони оголосив амбітну ціль щодо оснащення українських бригад дронами – кілька мільйонів одиниць у 2025 році.

Також анонсував розширення системи DOT-Chain на закупівлю БпЛА.

Умєров підтвердив послідовність позиції України щодо мирного врегулювання.

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