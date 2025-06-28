Він мене ненавидить: Фіцо виключив можливість зустрічі з Зеленським

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відреагував на можливість зустрічі між ним та Володимиром Зеленським, зазначивши, що вона немає сенсу, оскільки президент України його “ненавидить”.

Про це повідомляє словацьке видання Aktuality.

Фіцо про можливість зустрічі з Зеленським

Роберт Фіцо підтвердив журналістам свою позицію щодо членства України у ЄС.

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– Членство України в ЄС приносить Словаччині більше переваг, ніж недоліків. Європейська перспектива – це вихід із поточної ситуації для України, — каже Фіцо.

Однак він додав, що не бачить сенсу зустрічатись із президентом України Зеленським.

– Моя зустріч із президентом Зеленським не має жодного сенсу, бо він мене ненавидить. Я висловлюю свої думки вголос. Та й для мене важливо спілкуватися з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Я не бачу жодної причини зустрічатися з президентом України, — сказав Роберт Фіцо.

Нагадаємо, що президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше представила пропозицію щодо 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Вона повідомила, що нові заходи стосуватимуться російських банків і енергетичної сфери.

Однак у понеділок, 23 червня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна та Словаччина вирішили не підтримувати новий план 18-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії.

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