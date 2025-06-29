Били струмом по відкритих ранах: військовий розповів, як йому випалили на тілі “слава Росії”

Якщо дозволятиме стан здоров’я військовий 79 окремої десантно-штурмової бригади Андрій Переверзєв, який повернувся з полону з випаленим на тілі написом “Слава Росії”, планує повернутися на службу.

Про це він розповів в інтерв’ю United24.

Андрій потрапив у полон в лютому 2024 року. Тоді він знаходився на позиції, відбиваючи штурми загарбників. Проте в одну мить поруч із ним вибухнула граната, завдавши йому поранень.

Зараз дивляться

Спершу військовий подумав, що йому вибухом відірвало ноги, оскільки він їх не відчував. Росіяни, які витягли його з бліндажа, мовляв, теж дивувалися, що він вижив після того, як не дихав і не мав пульсу.

Через деякий час його віднесли на російські позиції, де оглянули, проте допомогу не надавали.

– По суті, ті шрами, які я маю зараз, тоді були відкритими ранами, що кровоточили. Думаю, я постійно непритомнів через втрату крові, — говорить Андрій.

Після цього, каже він, росіяни “привітали” його, щоб він “не забував, де він є”, вдаривши по голові п’ятилітровою пластиковою пляшкою для води: “Це було їхнє “ласкаво просимо””.

Коли військовий знову прийшов до тями, його почали допитувати. За словами Андрія Переверзєва, він знав, що його намагатимуться “зламати”, тож почав “розповідати їм казки”, вигадуючи відповіді на їхні запитання.

– Коли вони дізналися, з якого я підрозділу, це справді розлютило їх. Вони були розлючені, — каже Андрій.

Андрій Переверзєв про катування у полоні

Як розповідає Переверзєв, катування продовжувалось до ранку наступного дня — протягом цього часу окупанти завдавали ударів струмом по відкритих ранах військового. Після цього його відправили до шпиталю, де провели операцію.

Коли до Андрія прийшла російська медсестра, щоб замінити пов’язку, вона сказала йому:

– Не хвилюйся, коли повернешся додому, перекриєш це татуюванням або ще чимось”. Він сам тоді не зрозумів, про що вона говорить.

Вперше український військовий побачив випалений напис, коли його перевели у звичайну палату: Я подивився й ахнув. Я сказав: “Ви всі покидьки. Я застрелю вас усіх”.

На думку Андрія, напис зробив хірург за допомогою, ймовірно, медичного паяльника. Щодо медичних втручань, йому розповіли, що його сечовий міхур, уретру і пряму кишку розірвало від вибуху. Частину прямої кишки йому видалили.

Витримати умови у полоні Андрію допомогло те, що він обіцяв своїй доньці повернутися:

– І щодня (в полоні, – Ред.) я постійно казав собі: “Я повернусь”.

Тепер військовий планує повернутися служити, якщо лікарі дозволять йому це за результатами операцій.

Фото: скрін з відео United24

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